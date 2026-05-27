Компакт-кроссовер Lexus UX следующего поколения показали в новом виде

Рендер: Autoya

Lexus готовит следующую генерацию компактного SUV UX, в которой этот «паркетник» может измениться до неузнаваемости. Накануне о нем были раскрыты свежие визуальные и технические подробности.

С момента премьеры абсолютно нового кроссовера Lexus UX в 2018 году эта модель стала одной из очень популярных на глобальном рынке. Учитывая, что жизненный цикл кроссовера подходит к концу, премиальный суббренд Toyota активно работает над крупной модернизацией этой модели, которая может состояться уже в 2027 году.

По мнению независимых дизайнеров, смена генерации привнесет в экстерьер бюджетного вседорожника Lexus более авангардные решения, которые будут пересекаться со свежим седаном ES.

Согласно рендерам, накануне опубликованным в открытом доступе, дизайн UX следующего поколения будет вдохновлен Lexus ES, в частности его полузакрытой радиаторной решеткой, которой предстоит сочетаться с «острыми» светодиодными ДХО. Головные фары разделят на две секции, а сами они расположатся внутри черной декоративной накладки.

Боковые панели приобретут более мускулистые линии, а пластиковый обвес на дверях станет заметно шире.

Сзади реформенный Lexus UX на рендерах не показали, но на альтернативном изображении в порфиоль, подготовленном независимыми дизайнерами, заметна часть нового заднего фонаря.

На переделке экстерьера в «Лексус» не остановятся и должны сделать машину немного крупнее предшественницы. Та, напомним, обладает длиной 4,5-метра и колесной базой в 2,6-метра. Прибавка может составить порядка 1 сантиметра. Увеличится ли дорожный просвет кроссовера, ставший одним из главных объектов критики (всего 16 см), пока неизвестно. Благодаря новым габаритам кузова ожидается, что следующее поколение UX предложит больше места для ног на задних сиденьях.

Перемены в технической стороны машины практически неизбежны. В арсенал нового Lexus UX, опять же по слухам, должна войти недавно разработанная гибридная система на базе свежего 1,5-литрового бензинового двигателя. В подключаемой конфигурации PHEV максимальная отдача тандема ДВС и электромотора может составить порядка 230 лошадиных сил (в переднеприводной модификации).

Продавать кроссовер будут также в полноприводном варианте, где связку двигателю внутреннего сгорания составит сразу два электрических агрегата. Мощность такой версии может достигнуть 300 л.с., а запас хода составить примерно 630 километров.

Интерьер будет выполнен в высокотехнологичном стиле и, как ожидается, будет включать в себя полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма и даже бортовую систему Arene OS следующего поколения.