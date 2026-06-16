Новый Honda Accord на неофициальных рендерах

Рендер: Automachi

Honda работает над новым Accord, автомобилем, который остается в строю с далекого 1976 года. Какие изменения ждут этот популярный седан D-класса, в том числе с точки зрения визуала – разбираемся в деталях.

Недавно Honda провела специальное мероприятие, посвященное 50-летию «Аккорда», одновременно с этим подтвердив, что продажи этого автомобиля на рынке Северной Америки превысили 15 миллионов единиц. Начиная с первого поколения и до нынешней, 11-й по счету генерации, эта четырехдверка остается одной из важнейших моделей в линейке Honda.

Несмотря на то что актуальное поколение Accord представлено с конца 2022 года, в ближайшем будущем эту модель может ждать крупная модернизация. По каким канонам она будет проходить, накануне показали цифровые дизайнеры, воспользовавшись внешностью прототипа нового седана компании, представленного в середине мая. С помощью ИИ независимые художники сгенерировали рендеры, демонстрирующие потенциальный внешний облик обновленного «Аккорд». Вот что в итоге у них получилось.

Первое, на что стоит обратить внимание на опубликованных неофициальных изображениях (заглавное изображение и рендер ниже): седан, напрямую конкурирующий с Toyota Camry, может примерить зауженную радиаторную решетку и более узкие фары, придающие внешнему облику машины большую футуристичность. Корма также, скорее всего, будет переработана, обзаведясь новыми фонарями и многослойными динамичными линиями.

Рендер: Automachi

Крупные перемены определенно ждут внутреннее убранство седана. На рендерах интерьера машине достались большой центральный дисплей мультимедийной системы, объединенный с цифровой комбинацией приборов.

Рендер: Automachi

Что касается силовой установки, то подробностей о ней сейчас нет. Ходят слухи, что новый Accord будет опираться на существующую гибридную систему e:HEV, в основе которой лежит 2-литровый бензиновый мотор.

Помогать ей предстоит коробке передач с функцией S+Shift – технологии, которая имитирует спортивные переключения и сейчас активно применяется в спорткупе Honda Prelude, которое, кстати, недавно стало доступно в России по цене почти в 6 миллионов рублей.

Официальная премьера реформенного Honda Accord, если все пойдет по плану, состоится в 2028 году.