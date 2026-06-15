Новое спорткупе Honda Prelude оценили в России почти в 6 млн рублей

Фото: Honda

Прошлой осенью Honda вернула в свою модельную линейку спортивное купе Prelude. Автомобиль, который в свое время был одной из самых известных спортивных машин компании, кардинально изменился внешне и технически.

Появление этой модели в продаже автоматически сделало ее дебют в России неизбежным. Накануне стало известно, что новые Honda Prelude начали добираться до РФ. Причем, разумеется, цены на них оказались гораздо выше, чем они стоят у себя на родине.

Японское спорткупе привез на российский рынок дилер из Владивостока, который одновременно с этим предлагает такие машины под заказ. Автомобиль представлен в комплектации Limited Edition. Его кузов окрашен в красный цвет, а год выпуска 2026-й. Руль, традиционно для японского рынка, установлен с правой стороны, а не с левой, как принято в России.

Внутри нового 4,5-метрового Prelude могут разместиться до четырех человек (2 спереди и 2 сзади). При этом дверей у машины только две. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой e:HEV, которая сочетает в себе 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор, а также 8-скоростную автоматическую трансмиссию.

Максимальная мощность системы составляет более 200 лошадиных сил (ДВС выдает 141 л.с., а тяговый электрический двигатель добавляет еще 184 «силы»).

Судя по описанию к объявлению, которое удалось обнаружить редакции Daily-Motor, машина укомплектована цифровой комбинацией приборов, мультирулем, системой старт-стоп, мультимедийной системой с планшетным сенсорным дисплеем, а также сиденьями с ярко выраженной боковой поддержкой.

Что касается цены, то за новый Honda Prelude дилер из Владивостока хочет получить 5 миллионов 849 тысяч рублей. Это значительно дороже, чем такие машины стоят у себя на родине в Японии.

Там, напомним, за них просят от 6 миллионов 179 тысяч 800 иен, что по нынешнему валютному курсу эквивалентно сумме в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Таким образом, разница между российской ценой этой модели и японской составляет более чем 2 раза.