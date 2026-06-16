Японский минивэн для бизнеса Toyota Town Ace Van получил комплект модернизации задних окон

Фото: Toyota

Коммерческая модель Town Ace появилась в линейке японского автопроизводителя Toyota еще в середине 70-х. С тех пор малогабаритный минивэн (и фургон) добрался до актуального на сегодняшний день шестого поколения, которое предлагается с 2008 года. С учетом того, что к настоящему времени машина уже сильно устарела, у нее есть ряд недостатков. Один из них решила исправить независимая фирма CarMax, объявившая о выпуске комплекта для модернизации ее задних окон.

Речь идет об электрических стеклоподъемниках, которые будут доступны для моделей 2022-2025 годов выпуска. Их можно будет установить на обе двери, тем самым заменив устаревшие механические механизмы. Кнопки управления стеклоподъемниками добавят на центральные стойки обеих дверей, что должно улучшить общее удобство эксплуатации модели для пассажиров заднего ряда.

С помощью этого комплекта доработок задние окна Toyota Town Ace Van смогут открываться на 100 процентов, обеспечивая лучшую вентиляцию и более эффективное рассеивание тепла.

Фото: CarMax

Разработчик этой опции (компания CarMax) утверждает, что гарантийный период на комплект для модернизации задних электростеклоподъемников Town Ace Van составляет срок с даты установки до окончания гарантии на новый автомобиль (4 года или 120 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше). Цена комплекта пока не раскрывается.

Пока независимые компании думают о том, как улучшить устаревший коммерческий минивэн и фургон Toyota, сам японский автопроизводитель уже начал работы над новым поколением Town Ace.

Недавно мы рассказывали о том, какие изменения может претерпеть эта японская модель, целевой аудиторией которой является малый бизнес. Ожидается, что в основе такого автомобиля (по крайней мере внешне) будет лежать концепт-кар Kayoibako, дебютировавший около трех лет назад.