Революция работяг: как поменяется минивэн Toyota Town Ace в новом поколении

Рендер: Theottle

В 2023 году состоялась премьера нового многоцелевого концептуального минивэна Toyota Kayoibako, который вызвал немало дискуссий в прессе своим необычным внешним видом. Несмотря на это, уже известно, что у этой модели будет серийное продолжение. Более того, в товарном варианте этой машине могут присвоить название Town Ace (нового поколения). Накануне о нем в японской прессе появились свежие подробности.

Прототип Kayoibako трехлетней давности обладал длиной в 4-метра, шириной в 1,8-метра и колесной базой в 2,8-метра. Машина получила квадратную форму для максимального увеличения вместительности для перевозки грузов, а ее главной особенностью стал просторный грузовой отсек сзади, сравнимый с бизнес-фургоном Hiace, который можно адаптировать под различные сценарии использования.

Версия концепта, приближенная к серийному варианту, была показана в прошлом году. В ней Toyota переделала переднюю часть кузова шоу-кара, сделав угол наклона передних стоек более пологим, а также удлинила капот. Боковины кузова приобрели полноценные наружные зеркала, а не камеры, как у прототипа 2023 года, а также обзавелись информационными панелями, на которых можно выводить такие фразы, как «Добро пожаловать», «В продаже свежие овощи» и тому подобные в случае коммерческого использования автомобиля.

Изображения: Toyota

Ожидается, что в серийном варианте Toyota Kayoibako трансформируется в новое поколение популярного в Японии минивэна Town Ace. Для машины могут предложить несколько вариантов силовых агрегатов, основным среди которых должен стать недавно разработанный гибрид на базе 1,5-литрового ДВС (в классическом и подключаемом вариантах).

Также предполагается появление полностью электрической модификации Kayoibako, в которой коммерческое использование минивэна будет еще более экономически оправданным.

Презентовать новую генерацию Toyota Town Ace обещают в 2027 году.

Но эта модель не единственный минивэн, который будет модернизирован в модельной линейке «Тойоты» в ближайшие годы. Ранее стало известно, что аналогичные крупные перемены ждут еще один коммерческий автомобиль компании – Hiace. Премьера нового поколения старшего брата Town Ace состоится в конце этого – начале следующего года.