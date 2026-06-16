В Россию привезли футуристичный минивэн Kia PV5: в 3 раза дороже, чем в Южной Корее

Фото: Kia

Kia PV5 был представлен еще в начале 2025 года, а годом ранее машину показали в виде концепт-кара. Серийный автомобиль перенял футуристичные черты у своего прототипа, практически не изменившись внешне при переходе к товарной модификации. Сейчас эти коммерческие минивэны продаются в Южной Корее и за ее пределами (в частности в Европе и даже Японии). А недавно их начали предлагать даже в России.

Разумеется, речь не идет об официальных поставках – как известно, Kia покинула наш рынок, и о планах вернуться, несмотря на многочисленные слухи, никаких подтвержденных сведений пока нет. Поэтому PV5 продают у нас «под заказ» напрямую из Южной Кореи.

Сейчас такие машины предлагают только несколько серых импортеров (первый из Владивостока, второй из Хабаровска). Речь идет о пассажирской модификации PV5 2026 года выпуска с небольшим пробегом в базовой комплектации, мощность электромотора которой составляет 163 лошадиные силы, а крутящий момент 250 Нм. Привод – передний.

За счет аккумулятора емкостью 71,2 кВт/ч автомобиль способен проезжать на одном заряде от 412 до 421 километра. На пополнение запаса батареи с 10 до 80 процентов, согласно заявленным характеристикам автопроизводителя, уходит примерно полчаса.

Фото: Kia

Внутри таких машин можно рассчитывать на наличие небольшой цифровой комбинации приборов, планшетного дисплея мультимедийной системы, многозонного климат-контроля, разъемов USB-С для подзарядки гаджетов и большого количества электронных водительских ассистентов.

Но самым важным, как всегда, является цена автомобиля. Мы сравнили, сколько стоят новые Kia PV5 в Южной Корее и России, и разница получилась огромной.

Если на родине за такие минивэны просят от 45 миллионов 400 тысяч вон, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 175 тысяч рублей по нынешнему курсу, то в России эти машины стоят в 3 раза дороже, стартуя с отметки в 6 миллионов 500 тысяч рублей и доходя до 6 миллионов 700 тысяч рублей. По большей части связано это с тем, что PV5 не попадает под льготные ставки утильсбора из-за минимальной мощности 163 лошадиные силы, тогда как в России лимит установлен на значении 160 л.с.

Кстати, недавно в Россию завезли другой автомобиль, который оказался намного дороже, чем за него просят на родине – спортивное купе Honda Prelude. Такие машины оценили в РФ почти в 6 миллионов рублей.