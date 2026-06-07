Мощный хэтчбек Toyota GR Yaris оценили в России в 8,95 млн рублей

Фото: Toyota

В России, в отличие от стран Европы, никогда не было большого интереса к сегменту «заряженных» хэтчбеков, однако это не значит, что такие машины сейчас здесь не продаются от слова «совсем». Причем иногда это совершенно свежие модели, которые сошли с конвейера совсем недавно.

Одно из таких объявлений наша редакция нашла в ходе мониторинга отечественных классифайдов. Речь идет о компактной 3-дверке Toyota Yaris, но не простой, а ее «горячей» модификации от ателье Gazoo Racing (версия GR).

GR Yaris – это фактически спортивный автомобиль в обличии городского хэтчбека. При его создании «Тойота» черпала вдохновение из своих спортивных успехов, добытых в раллийных и кольцевых чемпионатах.

Фото: Toyota

Длина таких машин составляет без малого 4-метра, а расстояние между осями равно 2,6-метрам. Речь идет о автомобиле 2026 года выпуска, но в описании к объявлению, похоже, закралась ошибка. Дело в том, что обновленные GR Yaris еще в 2024 году получили увеличенную мощность своего 1,6-литрового бензинового турбомотора G16E-GTS с 272 до 304 л.с. в японской спецификации и с 261 до 280 «сил» в европейской.

Судя по расположению рулевой колонки на фотографиях, в Россию привезли европейский вариант GR Yaris, однако его мощность заявлена на отметке в 272 «силы», тогда как актуальные версии этой модели в ЕС идут с двигателем на 280 лошадиных сил.

Помогает мотору 6-ступенчатая механическая коробка передач, а также система полного привода с самоблокирующимся дифференциалом Torsen, размещенным на каждой из осей.

Фото: Toyota

Теперь к ценам. В Европе (в частности, в Германии) цены на Toyota GR Yaris начинаются от 32 тысяч 747 евро (примерно 2 миллиона 780 тысяч рублей). С учетом повышенных ставок утильсбора, таможенных пошлин и проблем с ввозом машин из Европы можно было бы предположить, что в России стоимость этой модели будет примерно в 2 раза выше, но как бы не так.

Российский дилер из Томска, выставивший новый GR Yaris на продажу, собирается выручить за него 8 миллионов 950 тысяч рублей. При его оформлении под заказ из этой суммы 4 миллиона 849 тысяч 700 рублей пойдет на покупку самой машины, а остальная часть, согласно расписанной смете, уйдет на утилизационный сбор, таможенную пошлину, оформление эПТС, услуги таможенного брокера, страховку и доставку машины покупателю.