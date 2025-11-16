ДомойАвтоновости сегодняНовый «неуязвимый» пикап Toyota показали в самой мощной версии

Новый «неуязвимый» пикап Toyota показали в самой мощной версии

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 16 в 10.48.01

На этой неделе состоялась официальная премьера нового, девятого по счету поколения одной из самых культовых моделей Toyota – пикапа Hilux. 

Машина получила прозвище «неуязвимой» в своих предыдущих поколениях, в частности после испытаний на выносливость, проведенных Джереми Кларксоном в шоу Top Gear, где ему несмотря на все старания так и не удалось вывести ее из строя.

В новой генерации Hilux практически не изменился в сравнении с предшественником. Его внешние доработки затронули исключительно переднюю и заднюю части кузова. А накануне цифровой дизайнер «Theottle» показал машину в пока неанонсированной «спортивной» модификации GR Sport.

Снимок экрана 2025 11 16 в 09.58.16
Рендер Toyota Hilux GR Sport 9 поколения

«Оспортивленный» Toyota Hilux на рендерах отличился от обычного пикапа доработанным обвесом. Утилитарнику добавили расширители арок, стыкующиеся с продвинутым передним бампером, и классическую решетку радиатора, невыкрашенную в цвет кузова.

Кроме того, машине предусмотрели новые колесные диски, пластиковый кожух на грузовой отсек и новый рельефный задний бампер. 

Снимок экрана 2025 11 16 в 09.57.59 scaled
Рендер Toyota Hilux GR Sport 9 поколения

Дополнительную модернизацию должна пройти также подвеска «оспортивленного» Hilux. А еще специальный автомобиль станет самым мощным в линейке этой модели.

В качестве движущей силы такие машины, по слухам, задействуют подзаряжаемую гибридную систему, основанную на 2,4-литровом ДВС. Ее производительность может превысить отметку в 330 лошадиных сил.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle

Читайте также:

Последние новости:

В Россию приехал немецкий малотоннажник MAN, который все...

Новый Nissan Skyline станет купеобразным седаном и появится...

Сводный брат Hyundai Creta от Kia вот-вот сменит...

Пикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Новый бюджетный трехрядный кроссовер Mitsubishi получил наивысшую оценку...

Новая Hyundai Elantra показана без маскировки

Коммерческий минивэн Nissan превратили в комфортабельное жилище на...

Новое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не...

Известный немецкий экономист предлагает продать BMW, VW и...

Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили...

Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Новый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi...

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+