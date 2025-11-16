Новый «неуязвимый» пикап Toyota показали в самой мощной версии

На этой неделе состоялась официальная премьера нового, девятого по счету поколения одной из самых культовых моделей Toyota – пикапа Hilux.

Машина получила прозвище «неуязвимой» в своих предыдущих поколениях, в частности после испытаний на выносливость, проведенных Джереми Кларксоном в шоу Top Gear, где ему несмотря на все старания так и не удалось вывести ее из строя.

В новой генерации Hilux практически не изменился в сравнении с предшественником. Его внешние доработки затронули исключительно переднюю и заднюю части кузова. А накануне цифровой дизайнер «Theottle» показал машину в пока неанонсированной «спортивной» модификации GR Sport.

Рендер Toyota Hilux GR Sport 9 поколения

«Оспортивленный» Toyota Hilux на рендерах отличился от обычного пикапа доработанным обвесом. Утилитарнику добавили расширители арок, стыкующиеся с продвинутым передним бампером, и классическую решетку радиатора, невыкрашенную в цвет кузова.

Кроме того, машине предусмотрели новые колесные диски, пластиковый кожух на грузовой отсек и новый рельефный задний бампер.

Рендер Toyota Hilux GR Sport 9 поколения

Дополнительную модернизацию должна пройти также подвеска «оспортивленного» Hilux. А еще специальный автомобиль станет самым мощным в линейке этой модели.

В качестве движущей силы такие машины, по слухам, задействуют подзаряжаемую гибридную систему, основанную на 2,4-литровом ДВС. Ее производительность может превысить отметку в 330 лошадиных сил.