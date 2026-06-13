Ford GT 2006 года, которым владел Джереми Кларксон, выставили на продажу

Суперкары сами по себе являются особенными автомобилями, но когда это машина, которой владела известная личность, интерес к ней способен взлететь до невероятных высот.

Один из таких примеров – Ford GT 2006 года выпуска, который выставили на продажу в Великобритании. Утверждается, что его владельцем был бывший ведущий «топовых» мировых автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон.

Редкий и культовый американский суперкар выполнен в классическом синем цвете с белыми гоночными полосами. Приводит в движение эту машину 5,4-литровый бензиновый мотор V8 с турбонаддувом, который выдает 550 лошадиных сил и 678 Нм. Весь крутящий момент передается непосредственно на заднюю ось через шестискоростную «механику».

С места до 100 километров в час бывший автомобиль Кларксона разгоняется за 3,7-секунды. Его максимальная скорость ограничена на отметке в 330 километров в час.

Таких машин в европейской спецификации существует всего 101 экземпляр. Его пробег составляет 45 тысяч километров. Машина обладает подтвержденной историей обслуживания и, судя по фотографиям, сохранилась в отличном состоянии.

Как ни странно, цена автомобиля не обозначена.

Ранее Кларксон комментировал ощущения от вождения этого суперкара, отмечая, что он заставляет его чувствовать себя шестилетним ребенком. Одиозный британский журналист, известный своими провокационными заявлениями, рассказывал, что GT управляется как Lotus, но звучит как Lamborghini, а едет быстрее Ferrari. И при этом стоит как обычный Ford. Однако одновременно с этим машина подвергалась им жесткой критике.

«Джезза» говорил, что конкретно его экземпляр Ford GT является «самой проблемной машиной из всех созданных». Он часто ломался даже в коротких поездках из его дома до студии Top Gear.

Кстати, недавно мы рассказывали о мнении Джереми Кларксона о кроссовере Fiat Grande Panda, который неожиданно удостоился его редкой похвалы, даже несмотря на свою электрическую составляющую, постоянно подвергающуюся критике со стороны этого известного британского автожурналиста.