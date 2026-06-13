Японский кабриолет за миллион: в Россию начали ввозить Daihatsu Copen

Фото: Daihatsu

На российском автомобильном рынке появилось крайне необычное и заманчивое предложение для любителей экзотики и экономичных машин.

По каналам параллельного импорта в страну начали активно поставлять компактные двухместные кей-родстеры Daihatsu Copen. Сама марка Daihatsu является дочерним суббрендом автогиганта Toyota и специализируется на выпуске компактных, недорогих и надежных автомобилей.

Главная сенсация новинки заключается в ее стоимости: за яркий японский кабриолет без пробега по РФ, как выяснила наша редакция, продавцы просят в среднем 1 миллион рублей, что дешевле, чем даже Lada Granta.

Речь идет об актуальной на сегодняшний день второй генерации Daihatsu Copen, которая появилась на свет в 2014 году. Кей-родстер представляет собой компактный автомобиль с открывающимся при желании мягким или жестким верхом, длина которого составляет всего 3,4-метра.

За счет своих габаритов он способен удивить владельца невероятной юркостью, которая особенно важна в условиях узких японских улиц.

Фото: Daihatsu

На разгон с места до 100 километров в час у «Дайхатсу Копен» уходит от 9,5 до 11,7-секунды в зависимости от выбранной трансмиссии. Максимальная скорость составляет всего 140 километров в час.

Судя по предложениям «серых» дилеров, в Россию привозят или предлагают под заказ Daihatsu Copen в разных вариантах, в том числе в исполнении Xplay и GR Sport. Все они отличаются только дизайном, но не техническим оснащением.

Во всех случаях кей-родстер за 1 миллион рублей, который продается в РФ, оснащен 0,66-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 64 лошадиные силы (максимальный показатель для сегмента кей-каров). Машины доступны как в версии с 5-ступенчатой МКПП, так и с вариатором, у которого есть режим ручного управления. Все объявления о продаже новых Copen сосредоточены во Владивостоке.

Фото: Daihatsu

Тем временем несколько дней назад нам удалось выяснить, что в России начали предлагать еще один японский бюджетный компакт. Машина называется Subaru Rex и является бейдж-инжиниринговой копией братьев-близнецов Toyota Raize, а также Daihatsu Rocky. Ее цена составляет 1,3-миллиона рублей.