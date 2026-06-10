Некитайский кроссовер по цене Lada: в РФ привезли Subaru Rex дешевле Vesta

Фото: Subaru

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять парадоксами, вызванными параллельным импортом. На крупнейших торговых онлайн-площадках и у независимых импортеров появились предложения о продаже компактного японского кроссовера Subaru Rex.

Стоимость автомобиля без пробега по РФ оказалась сопоставима с Lada Granta и заметно ниже, чем просят за официальную Lada Vesta в автосалонах страны (в средних комплектациях от 1,6 млн. рублей). Как удалось выяснить нашему изданию, сегодня такие «паркетники» 2026 года выпуска сейчас торгуются в РФ по цене 1 миллион 320 тысяч рублей.

Что за Subaru Rex?

Фото: Subaru

Большинству россиян это название ни о чем не говорит, и о нем они никогда не слышали, причем даже многие поклонники продукции компании «Субару». Все дело в том, что Rex никогда не был экспортным продуктом. Но, что еще важнее – это проект так называемого бейдж-инжиниринга, когда машина одной компании перелицовывается и получает шильдики другого бренда.

В случае с Subaru Rex ее оригинальной версией являются Daihatsu Rocky и Toyota Raize – то есть два представителя сегмента субкомпактных SUV, которые продаются в Японии с 2019 года.

Как и в случае со своими родственниками, маленький «паркетник» обладает длиной всего 3995 мм, а в его основе лежит модульная платформа DNGA (бюджетный аналог глобальной «тележки» TNGA).

Несмотря на статус и внешний вид кроссовера, клиренс Subaru Rex нельзя назвать очень высоким (всего 185 мм), но этого может быть достаточно для того, чтобы ездить на нем как по городу, так и по проселочным дорогам. В багажнике можно разместить груз, который займет объем максимум 369-литра (с учетом подпола).

Фото: Subaru

Машина является бюджетником, но может похвастаться неплохим оснащением, в которое в «топовых» комплектациях удалось «уместить» цифровую комбинацию приборов, мультимедийную систему с «парящим» сенсорным дисплеем, кондиционер, мультируль, электронный стояночный тормоз и многие другие современные опции.

Для кроссовера положена 1,2-литровая бензиновая «тройка», развивающая 87 лошадиных сил и 113 Нм. В связке с двигателем работает вариатор. Полный привод доступен только в самой дорогой комплектации.

Чтобы понять, сколько стоит эта модель у себя на родине, мы обратились к официальному сайту Subaru в Японии, где указано, что цена таких кроссоверов в базе стартует от 1 миллиона 190 тысяч 700 иен. При пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу это примерно 855 тысяч рублей.