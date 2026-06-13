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Toyota Land Cruiser 250 подготовили к суровому бездорожью с помощью пружин H&R

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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До +40 мм к клиренсу: Toyota Land Cruiser получил внедорожные лифт-пружины от H&R

Toyota Land Cruiser 250 подготовили к суровому бездорожью с помощью пружин H&R
Фото: H&R

Внедорожник Toyota Land Cruiser 250/Prado известен во всем мире своими оффроуд-качествами. Рамный автомобиль отлично подготовлен для поездок по бездорожью, но, как известно, нет предела совершенству. Вероятно, так подумали в немецком ателье H&R, специалисты которого подготовили для этой модели лифт-комплект, позволяющий машине сделать еще один шаг вперед по уровню проходимости.

H&R утверждает, что разрабатывала новые пружины специально для Land Cruiser 250/Prado. Эти детали увеличивают дорожный просвет машины на 30 мм спереди и на 40 мм сзади. При этом, несмотря на такую заметную прибавку к клиренсу, внедорожник не потеряет ездовой комфорт, устойчивость на больших скоростях и грузоподъемность.

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Опционально для «Ленд Крузера» предлагаются колесные проставки Trak+, выполненные из высокопрочного алюминия. Они обеспечивают машине более широкую колесную базу и доступны как в серебристом, так и в черном анодированном исполнении. За счет них можно с точностью до миллиметра выровнять как заводские, так и неоригинальные колесные диски относительно краев крыльев.

Toyota Land Cruiser 250 подготовили к суровому бездорожью с помощью пружин H&R
Фото: H&R

Отдельно отмечается, что при необходимости автомобиль всегда можно будет вернуть в первоначальное состояние, не оставив следов тюнинга.

Как и всегда, H&R выдаст покупателю все необходимые документы, которые позволят пройти строгие технические осмотры TÜV без каких-либо сложностей.

Toyota Land Cruiser 250 подготовили к суровому бездорожью с помощью пружин H&R
Фото: H&R

Стоимость лифт-комплекта для Land Cruiser 250/Prado составляет 737 евро (около 62 тысяч рублей), а цена проставок на каждую из осей равна 295 евро (порядка 25 тысяч рублей).

В начале прошлого года мы также рассказывали о том, что компания H&R подготовила комплект доработок для совершенно другой модели Toyota – GR Yaris. В отличие от Land Cruiser, этому хэтчбеку достались пружины, занижающие его дорожный просвет примерно на 35 мм. 

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