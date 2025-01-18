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У «хот-хэтча» Toyota GR Yaris появился «посаженный» вариант с пружинами от H&R

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
toyota gr yaris 4wd facelift 2024 h r tieferlegungsfedern 28528 1 front 1

«Заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris считается эталоном производительности среди малолитражных автомобилей. Машина обладает всем, что необходимо для своего сегмента – мощным мотором, ковшеобразными креслами, полным приводом и классным дизайном, который достался ей с обновлением.

Спортивному отделу Toyota удалось выжать из ее 3-цилиндрового 1,6-литрового мотора колоссальные 280 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента, обеспечивающие взрывную тягу. Но сознательно или нет – создатели «забыли» сделать автомобиль низким.

toyota gr yaris 4wd facelift 2024 h r tieferlegungsfedern 28528 1 seite 1
Toyota GR Yaris с пружинами от H&R

Немецкое ателье H&R исправило эту проблему, разработав для нового «хот-хэтча» специальный комплект пружин, которые позволяют занизить его клиренс примерно на 35 мм. 

Благодаря доработке подвижность кузова короткого хэтчбека заметно снижается, что благотворно сказывается не только на «рулежке», но и на внешнем виде «заряженной» японской 3-дверки.

toyota gr yaris 4wd facelift 2024 h r tieferlegungsfedern 28528 1 heck 1
Toyota GR Yaris с пружинами от H&R

Опционально H&R готова предложить покупателям также колесные проставки «Trak+», изготовленные из прочного алюминия. Они должны позволить обеспечить идеальное положение стандартных колес GR Yaris, выставив их вровень с кузовом в точности до миллиметра. 

Стоимость комплекта занижения для «заряженного» хэтчбека Toyota составляет 368 евро или почти 39 тысяч рублей. 

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Фото:H&R

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