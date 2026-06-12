Бизнесмен, купивший в 2015 году оптом 240 Land Rover Defender, заработал на них огромную прибыль

Фото: Twisted Automotive

В прошлом году достоянием общественности стала история о том, как британский бизнесмен Чарльз Фосетт, являющийся владельцем компании Twisted, в 2015-м году приобрел оптом большую партию внедорожников Land Rover Defender. Накануне об этом случае стали известны новые подробности.

Фосетт дал интервью порталу «Resto Revival», в котором рассказал, что само приобретение такой большой партии «Дефендеров» было проблемой, поскольку Land Rover ставил ему палки в колеса и в конечном счете делал все, чтобы владелец Twisted не купил эти машины, даже несмотря на внушительную сумму, которая составила порядка 8 миллионов фунтов стерлингов (10 миллионов 700 тысяч долларов или примерно 776 миллионов рублей).

«В Jaguar Land Rover по сути заявили, что наш контракт не будет действовать. Я раньше никогда о таком не слышал. Они просто не хотели, чтобы компания Twisted завладела их автомобилями», – рассказал бизнесмен в подкасте.

Скриншот с канала Resto Revival

Впрочем, после нескольких месяцев юридических препирательств Фосетт все-таки получил свои машины, хотя и по непонятным причинам ему доставили только 239 «Дефендеров», а не 240, как было согласовано в договоре. Но даже это не стало для него большой проблемой. Мужчина договорился о скидке в 14,8% за оптовую покупку, а значит каждая машина обошлась ему на 10 тысяч долларов дешевле, чем они стоили по официальному прайсу.

После того как вся партия внедорожников прошла через ряд доработок, на которых специализируется компания Twisted, ее владелец начал распродавать машины по цене около 100 тысяч долларов за каждую. Рентабельность оказалась отличной – в период с 2015 по 2024 год выручка фирмы достигла 65 миллионов долларов.

По состоянию на 2026 год Twisted реализовала практически все Land Rover Defender. Разные источники приводят разные цифры, но, похоже, что в распоряжении компании осталось чуть больше 10 автомобилей.

На какую модель теперь положил глаз находчивый бизнесмен, владеющий компанией по тюнингу автомобилей, он не раскрывает, но, вероятно, это снова будет продукция местной Land Rover (скорее всего, Range Rover).