Land Rover выпустит «младший» Defender с гибридной силовой установкой

Фото: Land Rover

Компания Land Rover пересмотрела концепцию своего будущего компактного внедорожника Defender Sport, который неофициально называют «младшим Defender». Если изначально модель планировалась исключительно как электромобиль, то теперь стало известно, что она также получит полноценную гибридную силовую установку (HEV). Премьера новинки ожидается в период с конца 2026 по начало 2027 года.

Семейство Land Rover Defender ведет свою историю с 1983 года, когда дебютировали модели Ninety и One Ten, позднее получившие единое название Defender. В 2020 году британская марка представила полностью новое поколение внедорожника, сохранив фирменный стиль и внедорожные возможности, но переведя модель на современную платформу с независимой подвеской и широким выбором силовых агрегатов.

По информации зарубежных СМИ, решение добавить гибридную модификацию связано с изменением ситуации на мировом рынке, где спрос на автомобили с традиционными и гибридными силовыми установками остается высоким. Таким образом Jaguar Land Rover намерена предложить покупателям более широкий выбор, не отказываясь от стратегии электрификации.

Несмотря на прозвище «Baby Defender», новинка не станет компактным городским кроссовером. Ожидается, что длина автомобиля составит около 4,2 метра, благодаря чему он разместится в сегменте B-SUV и окажется на ступень ниже нынешнего Defender с короткой колесной базой.

Внешность модели будет выполнена в стиле старшего Defender с узнаваемыми пропорциями и характерными элементами дизайна. При этом новая архитектура позволит устанавливать как полностью электрическую силовую установку, так и новый полноценный гибрид.

Проект Defender Sport является частью масштабной стратегии расширения бренда Defender, ориентированной прежде всего на рынок США. Руководство Jaguar Land Rover уже подтвердило планы по выводу новых моделей, которые позволят марке выйти в ранее не представленные сегменты и привлечь новых покупателей.

Технические характеристики новинки пока официально не раскрываются. Также неизвестны точные комплектации, однако ожидается, что Defender Sport окажется доступнее нынешнего Defender.

По предварительным данным, стартовая стоимость модели составит от 50 тысяч до 60 тысяч евро в зависимости от версии и силовой установки (от 4,3 до 5,2 миллиона рублей по сегодняшнему курсу соответственно).