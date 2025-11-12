Британский бизнесмен купил 240 последних классических Land Rover Defender, а затем продал их в 3 раза дороже

В 2015 году компания Land Rover опечалила поклонников бренда, объявив о прекращении производства своей самой культовой модели и легенды в мире внедорожников – Defender. Автомобиль непрерывно выпускался с 1948 года, но был снят с конвейера в 2016-м году. В 2020-м машина вернулась, но стала совершенно другой и подверглась жесткой критике фанатов.

Один британский бизнесмен, узнавший о сворачивании производства классического Defender, решил сохранить его наследие и приобрел 240 последних экземпляров этой модели. Это было рискованное решение, но, как показало время, оно окупилось.

Человеком, который был не только удачливым предпринимателем, но и фанатом «Дефендера», оказался Чарльз Р. Фосетт, владеющий компанией Twisted. С 2000 года она занимается кастомизацией и переоборудованием машин на заказ.

Часть из 240 купленных Фосеттом внедорожников Land Rover Defender

Фосетт потратил на партию машин из 240 Land Rover Defender 8 миллионов фунтов стерлингов, переоборудовал автомобили в своей мастерской, а затем продал.

Авантюра окупилась с лихвой, а бизнес британца, который до этого не мог похвастать высокой прибылью, увеличил выручку в геометрической прогрессии.

Модернизированный внедорожник Land Rover Defender компанией Twisted

В интервью местным СМИ владелец тюнинг-ателье Twisted рассказал, что за покупку крупной партии Defender компания Land Rover сделала ему скидку в 14,8%. Таким образом каждая машина обошлась ему в 22 тысячи 600 фунтов стерлингов.

Затем все автомобили прошли через переоборудование, после чего их удалось продать по ценам от 70 до 90 тысяч фунтов стерлингов, что почти в 3 раза дороже изначальной стоимости каждого внедорожника.

Из 240 «Дефендеров» осталось только 25, все другие машины быстро раскупили, а доход его компании с этой авантюры превысил 50 миллионов фунтов стерлингов (более 5 миллиардов рублей).