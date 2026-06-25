Land Rover Defender Sport: что известно о премиальной альтернативе Suzuki Jimny Nomade

Рендер: ИИ/Daily-Motor

Land Rover продолжает расширять семейство Defender. В ближайшие годы британский автопроизводитель собирается представить более компактную версию культового внедорожника, которая, по предварительным данным, получит название Defender Sport. Новинка должна стать альтернативой более крупным моделям линейки, сохранив фирменный стиль и внедорожный характер.

Современный Land Rover Defender дебютировал в 2019 году, сохранив узнаваемый дизайн легендарной модели, но получив полностью новую платформу и современные технологии. За несколько лет внедорожник стал одним из самых успешных автомобилей бренда, благодаря чему компания решила расширить семейство за счет более компактной версии.

Новый Defender Sport должен привлечь покупателей, которым нравится стиль и возможности Defender, но не требуется полноразмерный внедорожник. Таким образом Land Rover сможет выйти в один из самых популярных сегментов компактных премиальных SUV, став чем-то вроде роскошного аналога Suzuki Jimny в 5-дверном кузове (модель Nomade).

Изначально предполагалось, что компактный Defender станет исключительно электромобилем. Однако впоследствии в JLR пересмотрели стратегию и решили предложить покупателям более широкий выбор силовых установок.

По предварительным данным, внедорожник получит полноценную гибридную систему. Такое решение позволит улучшить топливную экономичность, снизить уровень выбросов и одновременно сохранить большой запас хода, что особенно важно для автомобилей такого класса.

Несмотря на прозвище «Baby Defender», новинка не окажется миниатюрной. Ожидается, что длина кузова составит около 4,2 метра, что лишь немного меньше трехдверного Defender. Благодаря этому автомобиль сохранит просторный салон и хорошие внедорожные возможности.

Дизайн модели будет выполнен в фирменной стилистике Defender с характерными рублеными формами кузова, вертикальной передней частью и расширенными колесными арками. Независимые дизайнеры уже представили первые рендеры, демонстрирующие возможный облик будущего внедорожника (однин из потенциальных вариантов внешности машины показан на заглавном изображении к этой заметке).

По слухам, стоимость нового Defender Sport составит около 50–60 тысяч евро (4,2 – 5,1-миллиона рублей по действующему курсу валют), что сделает его заметно доступнее нынешнего Defender.

Премьера этой модели может состояться в конце 2026 года или в начале 2027-го.