Почему двигатели Jaguar и Land Rover могут выйти из строя: проблема дизелей Ingenium

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На рынке подержанных автомобилей нередко встречаются Jaguar и Land Rover с привлекательной ценой, хорошим состоянием кузова и относительно небольшим пробегом, но с серьезными проблемами двигателя. Одной из причин таких предложений могут быть неисправности дизельных моторов семейства Ingenium, которые устанавливались на многие модели британского концерна с середины 2010-х годов.

Главный риск связан не с самим фактом использования современного дизеля, а с особенностями конструкции отдельных четырехцилиндровых агрегатов, где повреждение одного элемента способно привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя. О том, что становится причинами выхода таких моторов из строя, рассказали журналисты немецкого Auto Motor und Sport.

Семейство двигателей Ingenium компания Jaguar Land Rover представила в середине 2010-х годов как новое поколение силовых агрегатов собственной разработки. Эти моторы пришли на смену части прежних двигателей концерна и создавались с учетом требований по снижению расхода топлива и уровня выбросов. Дизельные версии Ingenium объемом 2 литра устанавливались на широкий ряд моделей Jaguar и Land Rover, включая Evoque, Discovery Sport, Discovery, XE, XF и F-Pace. Благодаря современной конструкции эти двигатели получили широкое распространение, однако некоторые владельцы столкнулись с дорогостоящими неисправностями.

Дизельные двигатели Ingenium объемом 2 литра стали одними из самых массовых силовых агрегатов Jaguar Land Rover последних лет. Они устанавливались на различные модели брендов, включая кроссоверы Range Rover Evoque, Velar, Discovery Sport, а также автомобили Jaguar XE, XF и F-Pace.

При этом проблема, о которой говорят специалисты по ремонту, не является массовой для всех автомобилей с такими моторами. Однако если неисправность возникает, последствия могут оказаться серьезными, поскольку речь идет о повреждении внутренних компонентов двигателя.

Одним из потенциально уязвимых элементов называют подшипники балансировочных валов. Эти детали используются для снижения вибраций, характерных для рядных четырехцилиндровых двигателей. Благодаря им мотор работает плавнее и соответствует высоким требованиям по уровню шума и вибраций.

Сложность заключается в расположении отдельных элементов конструкции. В некоторых дизельных двигателях Ingenium одна из опор балансировочного вала находится в зоне повышенного температурного воздействия рядом с выпускной системой. Постоянная тепловая нагрузка способна ускорять износ подшипника.

При разрушении подшипника в моторное масло могут попадать металлические частицы. Далее они распространяются по системе смазки и способны повреждать другие элементы двигателя – масляный насос, коленчатый вал, распределительные валы и другие детали, работающие в условиях постоянного трения.

Именно поэтому простой заменой одного подшипника проблема часто не ограничивается. Если металлическая стружка уже попала в масляную систему, двигатель может потребовать серьезного ремонта или полной замены.

Дополнительным фактором риска для современных дизелей становится эксплуатация в тяжелых условиях. Частые короткие поездки и прерывание процессов регенерации сажевого фильтра могут привести к попаданию топлива в моторное масло. В результате снижается его вязкость и ухудшаются смазывающие свойства.

При недостаточной защите от износа нагрузка на элементы двигателя возрастает. В сочетании с высокой температурой в районе балансировочных валов это может ускорить появление дефектов.

Распознать проблему заранее удается не всегда. Иногда владельцы отмечают посторонние шумы, включая необычные звуки со стороны привода ГРМ, однако такие признаки могут появляться уже при развитии неисправности.

Для владельцев Jaguar и Land Rover с подобными двигателями важное значение имеет регулярное обслуживание. Более частая замена масла, использование подходящих технических жидкостей и контроль состояния системы смазки позволяют снизить риски.

Также специалисты рекомендуют проверять историю обслуживания автомобиля перед покупкой, обращать внимание на условия эксплуатации и при необходимости проводить анализ масла на наличие металлических примесей.

При этом установка контрактного или другого подержанного двигателя не всегда решает проблему полностью, поскольку аналогичный агрегат может иметь те же конструктивные особенности.