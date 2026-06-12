Toyota Raize следующего поколения может получить дизайн в стиле нового RAV4

Рендер: Theottle

Актуальное поколение компактного кроссовера Toyota Raize продается с 2019 года. Машина пользуется высоким спросом благодаря своим небольшим размерам, доступной цене и форм-фактору, напоминающему мини-внедорожники.

С момента рыночной премьеры этой модели прошло уже семь лет, поэтому для нее уже назрело масштабное обновление. Более того, можно предположить, что это будет полная смена генерации или что-то близкое к крупной модернизации.

Накануне появилась первая информация о новом Toyota Raize. Согласно данным, раскрытым в японской прессе, реформенный «паркетник» получит обновленный дизайн экстерьера и интерьера, которые могут оказаться связаны с другим популярным SUV компании – RAV4 шестой генерации.

По крайней мере на это указывает рендер независимого дизайнера «Theottle» (заглавное изображение), который представил новый Raize в виде компакт-кроссовера с элементами оформления внешности, заимствованными у свежего RAV4.

Машине досталась схожая конфигурация передней светотехники, аналогичная решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, а также такие же блоки задних фонарей.

Одной из самых ожидаемых переделок в проекте нового Toyota Raize может оказаться переход этой модели на более широкую ступень электрификации. Актуальная гибридная система e-Smart Hybrid, которая положена этому кроссоверу, уступит место системе нового поколения, предполагающей улучшенные показатели с точки зрения расхода топлива.

При этом платформа автомобиля останется неизменной и по-прежнему будет представлять собой упрощенную «тележку» TNGA (Toyota New Global Platform), созданную Daihatsu и получившую название DNGA.

Ожидается, что такие машины будут потреблять в среднем менее 3,3-литра бензина на преодоление каждых 100 км в смешанном цикле.

Одновременно с этим есть информация, что для Toyota Raize готовится удлиненная версия, которая будет умещать внутри до семи человек. Семейный вариант этой модели может появиться через некоторое время после премьеры простого 5-местного кроссовера, дебют которого ждут в сентябре 2027 года.