Toyota выпустит новый кроссовер Raize Space с семиместным салоном и мизерным расходом топлива

Рендер: Response

Toyota готовится к премьере своего нового 7-местного кроссовера, которым окажется «растянутая» версия бюджетника Raize. Машина должна удивить не только более вместительным салоном, но и небольшим расходом топлива, обеспечить который ей поможет новейшая гибридная система.

Toyota запатентовала название Space еще в 2022 году. Уже тогда стало понятно, что это наименование достанется «растянутой» модификации бюджетного компакт-кроссовера Raize, у которого есть брат-близнец Daihatsu Rocky.

Предполагается, что удлиненный 7-местный вседорожник будет иметь трехрядную компоновку кресел. Его длина составит 4,4-метра, а ширина и высота окажутся равны 1,7-метрам. Колесная база должна достигнуть 2,6-метров. За счет увеличенной длины и высоты внутри будет комфортно даже пассажирам последнего ряда.

Если верить свежим рендерам, опубликованным в сети накануне, кроссовер сохранит узнаваемые пропорции, но получит заметно более современный дизайн с угловатыми элементами кузова и переработанной светотехникой.

Основой для движущей силы машины должна стать новая бензиново-электрическая силовая установка e-Smart Hybrid. В ее состав должен войти новый 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор, который будет работать в паре с электрическим двигателем. Основная отдача придется именно на электрическую часть, тогда как ДВС будет генерировать энергию.

Главной «фишкой» этой связки станет предельно низкий расход топлива, который в среднем может составить всего 4,2-литра бензина на 100 пройденных километров пути.

Помимо него, продавать новый Toyota Raize Space будут с классическим литровым 3-цилиндровым турбомотором.

Raize Space может оказаться интересным вариантом для тех, кому нужен компактный автомобиль с 7-местным салоном, но без расхода топлива, как у полноразмерных SUV. Для России такая модель в теории выглядит перспективно, особенно на фоне популярности бюджетных японских машин и интереса к экономичным гибридам.

Не исключено, что после дебюта эти кроссоверы начнут завозить к нам по параллельному импорту. Правда делать это придется окольными путями, поскольку экспорт всех гибридов, за исключением так называемых «мягких», из Японии в РФ сейчас под запретом.

Ранее стали известны подробности о скорой смене поколения родственника Toyota Raize – «паркетника» Daihatsu Rocky. Машина должна перебраться в следующую генерацию в 2027 году, заметно поменявшись как визуально, так и технически.