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Бюджетный компакт Nissan Dayz близок к рестайлингу вместо смены поколения

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Nissan готовится к обновлению своего кей-кара Dayz

Бюджетный компакт Nissan Dayz близок к рестайлингу вместо смены поколения
Рендер: Carview

Текущее второе поколение компакт-кара Nissan Dayz, являющегося близким родственником модели Mitsubishi eK, было представлено в 2019 году. Выпуск таких машин налажен на мощностях совместного завода Nissan и Mitsubishi (NMKV). 

В 2023 году эта модель была обновлена, и казалось, что теперь компания традиционным образом переведет ее в следующую, третью генерацию, но, похоже, у руководства «Ниссан» на этот бюджетник другие планы.

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Японский журнал «Carview» пишет, что новый Dayz появится уже этим летом. Несмотря на то, что официального анонса запуска этой модели еще не было, машина уже готова и ждет своего дебюта.

Изначально в Nissan хотели сменить поколение своего популярного бюджетника (за прошлый год продан в Японии в количестве почти 44 тысяч единиц), но, скорее всего, речь будет идти о его втором рестайлинге, а не полной модернизации.

Бюджетный компакт Nissan Dayz близок к рестайлингу вместо смены поколения
Рендер: Carview

Ожидаемые улучшения автомобиля с точки зрения внешности и «внутренностей» включат в себя перелицованную переднюю часть кузова с другими дневными ходовыми огнями, новой радиаторной решеткой, а также переделанные бамперы и другие задние фонари.

С точки зрения безопасности большое внимание будет уделено развитию системы ProPilot, а также улучшению подключаемых функций и повышению топливной экономичности.

О том, что это будет рестайлинг, говорит потенциальное сохранение для этой модели мягкой гибридной системы на базе прежнего 660-кубового двигателя в атмосферном и турбированном вариантах (на 52 и 64 лошадиные силы соответственно).

Между тем, ранее Nissan огласил цены на антипода модели Dayz – минивэн Elgrand. Такие машины будут стоить в Японии от 6 миллионов 900 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 95 тысяч рублей по нынешнему курсу.

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