Бюджетный компакт Nissan Dayz близок к рестайлингу вместо смены поколения

Рендер: Carview

Текущее второе поколение компакт-кара Nissan Dayz, являющегося близким родственником модели Mitsubishi eK, было представлено в 2019 году. Выпуск таких машин налажен на мощностях совместного завода Nissan и Mitsubishi (NMKV).

В 2023 году эта модель была обновлена, и казалось, что теперь компания традиционным образом переведет ее в следующую, третью генерацию, но, похоже, у руководства «Ниссан» на этот бюджетник другие планы.

Японский журнал «Carview» пишет, что новый Dayz появится уже этим летом. Несмотря на то, что официального анонса запуска этой модели еще не было, машина уже готова и ждет своего дебюта.

Изначально в Nissan хотели сменить поколение своего популярного бюджетника (за прошлый год продан в Японии в количестве почти 44 тысяч единиц), но, скорее всего, речь будет идти о его втором рестайлинге, а не полной модернизации.

Рендер: Carview

Ожидаемые улучшения автомобиля с точки зрения внешности и «внутренностей» включат в себя перелицованную переднюю часть кузова с другими дневными ходовыми огнями, новой радиаторной решеткой, а также переделанные бамперы и другие задние фонари.

С точки зрения безопасности большое внимание будет уделено развитию системы ProPilot, а также улучшению подключаемых функций и повышению топливной экономичности.

О том, что это будет рестайлинг, говорит потенциальное сохранение для этой модели мягкой гибридной системы на базе прежнего 660-кубового двигателя в атмосферном и турбированном вариантах (на 52 и 64 лошадиные силы соответственно).

Между тем, ранее Nissan огласил цены на антипода модели Dayz – минивэн Elgrand. Такие машины будут стоить в Японии от 6 миллионов 900 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 95 тысяч рублей по нынешнему курсу.