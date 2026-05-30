Новый Nissan Elgrand будет стоить в Японии дороже 3 миллионов рублей 

Премьера нового поколения минивэна Nissan Elgrand состоялась на выставке «Японской мобильности 2025 года». В начале этого года компания открыла прием предварительных заказов на эту модель и должна начать «живые» продажи машин 16 июля.

Считалось, что прайс-лист на эту модель, напрямую конкурирующую с Toyota Alphard, объявят в начале лета, но цены на машину утекли немного раньше.

Новый Elgrand будут продавать в Японии в пяти комплектациях по ценам от 6,9 до 8,7 миллионов иен (3,1 – 3,9-миллиона рублей).

Напомним, в свежей генерации этот минивэн Nissan пережил существенную внешнюю и внутреннюю трансформацию, а также полную переделку технической части. Машина получила футуристичную внешность с необычным образом оформленными дневными ходовыми огнями, а также современный и продуманный интерьер.

В самой дорогой комплектации VIP используется стеганая кожа Nappa, отделка из розового дерева, а также независимые «капитанские» сиденья второго ряда с электрическими подставками для ног. В оснащение таких минивэнов также входит акустическая система фирмы Bose, 64-светная подсветка салона, 15,6-дюймовые задние мониторы для пассажиров, лампы для чтения и многое другое.

Технические изменения в новом Elgrand свелись не только к полной «переборке» подвески, но и агрегатной составляющей. Минивэну досталась гибридная силовая установка e-Power третьей генерации, которая использует в качестве ДВС 1,5-литровый бензиновый мотор. За счет модульной системы «пять в одном» силовая установка демонстрирует эффективную и тихую работу, а также позитивным образом влияет на топливную экономичность автомобиля.

В связке с новой системой полного привода e-4orce автомобиль будет демонстрировать «чудеса комфортной езды», но оценить все его новшества покупатели смогут только с середины этого лета.

Со временем новые Nissan Elgrand почти наверняка начнут ввозить в Россию по схемам «серого» импорта, но рассчитывать на то, что такие машины можно будет купить у нас в пределах 3 миллионов рублей, не стоит. С учетом утилизационного сбора и проблем с вывозом таких машин из Японии можно ожидать, что цена нового Elgrand в России перевалит за отметку в 10 миллионов рублей.

Примерно столько сегодня просят за его конкурента Toyota Alphard, который продолжают везти в РФ параллельные импортеры.