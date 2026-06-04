Ажиотажный спрос: новый «хулиганский» хэтчбек Honda Super-One раскупают в Японии как горячие пирожки

Фото: Honda

В прошлом месяце Honda объявила о запуске в Японии нового электрического хэтчбека Super-One. Такие автомобили отличились уникальным, легким и динамичным экстерьером, а также продвинутой водительской кабиной и спортивными ездовыми настройками.

На данный момент дилеры «Хонды» на родине марки собрали более 8 тысяч заказов на приобретение Super-One, а срок доставки машин клиентам превысил отметку в 6 месяцев, что свидетельствует об очень высокой популярности этой модели.

Фото: Honda

Несмотря на то, что недавно Honda заморозила ряд своих электрических проектов, успевший добраться до конвейера хот-хэтч получил необычный внешний облик, напоминающий спортивный автомобиль. Добиться этого удалось за счет расширения колесных арок.

Интерьер выполнен с оглядкой на технологичность и спортивность, чему способствуют яркие цвета отделки и сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

Фото: Honda

Несмотря на свой грозный внешний вид, Honda Super-One – это электрический хэтчбек с передним приводом и одним электромотором. Его максимальная мощность составляет всего 64 лошадиные силы, а в режиме Boost эта цифра увеличивается до 94 «сил». Однако машина оснащена системой имитации переключения передач и активной системой управления звуком, стимулируя различные органы чувств от зрения до слуха за счет резких ускорений, особого звука и вибраций.

В сочетании с легким кузовом (всего 1090 кг) автомобиль должен предлагать водителю захватывающие ощущения от вождения, сопоставимые со спортивным автомобилем.

Тот факт, что Honda удалось собрать уже 8 тысяч заказов на электрокар, спрос на которые во всем мире, в том числе в Японии, постепенно падает, удивителен. Однако он объясним небольшими размерами Super-One, его низкой мощностью и относительно невысокой доступной ценой.

За такие машины на их родине просят 3 миллиона 390 тысяч 200 иен (без учета субсидий). При пересчете на российскую валюту это примерно 1,6-миллиона рублей по нынешнему курсу, что сложно назвать высокой ценой в сегменте современных электромобилей.