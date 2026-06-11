Hyundai Creta может измениться в третьем поколении до неузнаваемости

Рендер: SRK Designs

Hyundai готовится к премьере нового, третьего по счету поколения кроссовера Creta. Машину обещают показать в 2027 году и практически сразу отправить в продажу. О том, что проект находится на финальной стадии готовности, говорят многочисленные шпионские фотографии прототипов этого автомобиля.

Мы собрали всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о новой «Крете» и «упаковали» ее в одну статью.

Дизайн экстерьера

Судя по тому, что уже можно было видеть на шпионских фото, Creta 3 будет кардинально отличаться внешне от той, которая сейчас представлена на мировом рынке. Оформление внешнего облика машины могут «срисовать» с нового фирменного стиля компании, который собираются применить в свежих Tucson и Santa Fe. В них, по слухам, дневные ходовые огни и задние фонари выполнят в виде горизонтальной и двух вертикальных линий, образующих большие литеры «H».

Дизайн интерьера

В салоне новая «Крета» может удивить другой передней панелью с мультимедийной системой Pleos Connect, переделанной центральной консолью, новыми дверными картами, другими сиденьями и регулируемыми подголовниками заднего ряда.

Платформа и размеры

В основу кроссовера должна лечь платформа K3, которая была использована в проекте новой генерации Kia Seltos. Эта архитектура позволяет автопроизводителю увеличить размеры машины и более эффективно «упаковать» салон. Даже на шпионских фото прототипов заметно, что новая Creta выглядит длиннее и шире предшественницы, что определенно обеспечит прибавку пространства внутри для пассажиров.

«Техника»

Ожидается, что наиболее крупным изменением в технической части машины станет появление новой гибридной силовой установки на базе бензинового мотора 1,2 TGDi. Это мотор с турбонаддувом, который сначала дебютирует в кроссовере Bayon.

Среди прочих вариантов двигателей для новой «Креты» называют прежние моторы, которые, в зависимости от рынка сбыта, включают в себя бензиновые и дизельные агрегаты.

Между тем в начале этого месяца в интернете появились «свежие» рендеры новой генерации другого популярного кроссовера Hyundai, который может дебютировать раньше новой «Креты». Это «паркетник» Tucson. Его премьера, по слухам, состоится до конца нынешнего года.