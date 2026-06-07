Hyundai Tucson пятого поколения не будет похож на нынешний

Рендер: Coche Spias

Кроссовер Hyundai Tucson готовится к капитальной модернизации. Автомобиль, появившийся в линейке моделей южнокорейского автопроизводителя в начале 2000-х, успешно остается в ней по сегодняшний день и сейчас пребывает в своей четвертой по счету генерации, премьера которой датирована осенью 2020 года.

Жизненный цикл нынешнего поколения Tucson подходит к концу, что намекает на грядущую смену генерации. Мы собрали всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о том, как эта модель может поменяться внешне и технически. И структурировали ее в одной статье.

В пятой генерации Hyundai Tucson получит индекс NX5 и может существенным образом отличаться от своего предшественника с точки зрения внешности. Если верить рендерам, опубликованным порталом «Coche Spias», радикальные изменения в дизайне машины сосредоточатся по всему периметру кузова.

Кроссоверу достанется совершенно другое оформление «передка» и кормы с по-новому сконструированными блоками дневных ходовых огней и задних фонарей, а также обилие угловатых линий и потайные дверные ручки. Все эти дизайнерские решения станут основой визуальной идентичности автопроизводителя и его новых моделей в рамках концепции «Art of Steel» («Искусство стали»).

Рендер: Coche Spias

Помимо альтернативным образом скроенной внешности в сравнении с предшественниками, новый Tucson может удивить более высокотехнологичным интерьером. Внутри «паркетника» должна дебютировать 2-экранная установка, включающая в себя 17-дюймовый центральный дисплей и 9,9-дюймовую цифровую комбинацию приборов. Мультимедийная система машины будет работать от системы Pleos на базе Android.

Фото: Hyundai

Какие изменения могут ждать техническую сторону кроссовера Hyundai, которому вновь придется конкурировать с такими бестселлерами, как Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Kia Sportage, пока неизвестно. Скорее всего, кроссовер будет предложен в новой подключаемой гибридной модификации, а также получит альтернативный «заряженный» вариант от дочернего Hyundai ателье «N».

В оспортивленном «паркетнике», который также будет питаться от гибридной системы, максимальная мощность может достичь отметки в 300 лошадиных сил или даже превысить этот показатель. Это станет существенной прибавкой в сравнении с нынешней самой производительной модификацией Tucson, развивающей 235 «сил».

Официальный дебют пятой генерации кроссовера «Туксон» должен состояться до конца 2026 года.