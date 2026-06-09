В России начали продавать кроссоверы Suzuki Across по цене от 2,8 млн рублей

Фото: Suzuki

Осенью прошлого года в Индии состоялась премьера нового кроссовера Suzuki Victoris. Эта страна стала его первым рынком, однако впоследствии машину было решено отправить на экспорт, причем под совсем другим названием. Автомобилю присвоили имя Across, которое повторяет название кроссовера для европейского рынка, но совершенно иного – являющегося бейдж-инжиниринговой копией Toyota RAV4.

Сейчас новые Suzuki Across, никак не связанные с «РАВ4», постепенно начинают добираться до российского авторынка. В частности, их ввоз наладили из ОАЭ параллельные импортеры. Правда, предложений пока немного. Заказать такие машины можно во Владивостоке, Омске и Санкт-Петербурге.

Во всех случаях это будут кроссоверы с одинаковым двигателем и трансмиссией. В случае с этой моделью основным выбором покупателей является вариант с 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 103 лошадиные силы, совмещенным со стартером-генератором. В качестве коробки передач для этой силовой установки положена как 5-скоростная МКПП, так и классический 6-скоростной гидротрансформатор («автомат»). Привод можно выбрать из варианта 2WD или 4WD.

Фото: Suzuki

Длина Suzuki Across составляет 4360 мм, а расстояние между его осями равно 2600 мм, что ставит его в один ряд с кроссовером Toyota C-HR с практически идентичными размерами.

Несмотря на позиционирование как относительно бюджетной модели, оснащение Suzuki достаточно богатое по меркам класса. Так, к примеру, уже в базовой комплектации для Across доступна климатическая система. В самых «жирных» версиях можно рассчитывать на панорамную крышу, электропривод двери багажника, цифровую комбинацию приборов диагональю 10,25-дюйма, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный «круиз» и многое другое.

Фото: Suzuki

Что касается порядка цен на этот автомобиль, то самое доступное предложение для покупки машины под заказ базируется в Омске, где привезти Suzuki Across из ОАЭ можно за 2 миллиона 850 тысяч рублей. Что касается самого дорогого, то это объявление опубликовано в Санкт-Петербурге, где местный «серый» дилер просит за такой кроссовер 3 миллиона 320 тысяч рублей.

Кстати, недавно мы подробно рассказывали о еще одном интересном предложении рынка параллельного импорта. Новый мощный хэтчбек Toyota GR Yaris 2026 года выпуска, привезенный в нашу страну в единственном экземпляре, оценили в России в 8,95 млн рублей.