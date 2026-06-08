Японское ателье представило стильный боди-кит для универсала Toyota Crown Estate

Фото: Cool Racing

Toyota Crown Estate появился в США осенью 2023 года, а до Японии машина доехала лишь весной 2025-го, расширив и без того объемное семейство современных моделей «Краун». В последнее время эти изначально выглядящие стильными автомобили начали интересовать различные тюнинг-ателье. К примеру, недавно одна из них представила собственный вариант обвеса для Crown Estate, который скрывает в себе серьезную переделку внешности этой модели.

Компания Cool Racing (также известная как Kuhl), специализирующаяся на кастомизации японских автомобилей, представила новый аэродинамический пакет для Toyota Crown Estate под названием Wagonist. Разработчики позиционируют его как набор доработок для тех владельцев, которые хотят сделать внешность автомобиля более выразительной, но с определенными жертвами в практичности при повседневной эксплуатации.

Главной особенностью проекта стал полуаэродинамический обвес, который должен подчеркнуть спортивный характер универсала. В его состав вошел передний полудиффузор стоимостью от 119 тысяч 900 иен (примерно 67 тысяч рублей). Элемент оснащен воздуховодами с сетчатыми вставками, а по бокам предусмотрены небольшие аэродинамические ребра.

Фото: Cool Racing

Для модели также подготовили новые боковые юбки по цене от 163 тысяч 900 иен (около 91 тысячи рублей). Они визуально вытягивают силуэт автомобиля и делают его более динамичным. При этом выступ юбок относительно кузова ограничен 15 миллиметрами, что позволило сохранить удобство эксплуатации автомобиля в обычных дорожных условиях.

Верхнюю часть кормы дополнил спойлер, устанавливаемый на штатное антикрыло. Его стоимость начинается от 71 тысячи 390 иен (около 40 тысяч рублей). По задумке авторов он подчеркивает вытянутый силуэт универсала.

Еще одним элементом стал компактный спойлер на двери багажника стоимостью от 59 тысяч 290 иен (примерно 33 тысячи рублей). Его дизайн выполнен в более сдержанном стиле, а окраска в черный цвет позволяет визуально объединить его с нижней частью кузова.

Фото: Cool Racing

Завершает композицию задний полудиффузор стоимостью от 119 тысяч 900 иен (около 67 тысяч рублей). Он интегрируется в задний бампер и делает корму автомобиля визуально шире и массивнее.

Но даже на этом тюнеры из «Страны восходящего солнца» не остановились. Показанный шоу-кар получил 22-дюймовые колесные диски Vel’s Wheels DDR02 размерностью 22×9.5J с вылетом 20. Особенностью проекта стали диски разного цвета на левой и правой сторонах автомобиля.

Кроме того, универсал оборудовали пневматической подвеской Air Force Suspension. Ее компоненты, включая ресиверы и компрессоры, разместили в багажном отделении.

В Cool Racing отмечают, что аналогичные аэродинамические комплекты доступны и для других моделей семейства Crown, включая Crown Sports, Crown Crossover и Crown Sedan.

Ранее другая известная тюнинг-фирма Adesso представила собственный комплект доработок для другой популярной модели Toyota – Prius. Изменения придали этому гибридному хэтчбеку стильный «стенс-лук», популярный в Японии.