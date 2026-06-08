Как «Гелендваген», только из Баварии: новый внедорожник BMW G74 показали на рендерах

Рендер: REC Anything

Баварский автоконцерн готовится нарушить многолетнюю монополию Штутгарта в сегменте элитных утилитарных вездеходов. В сети появились первые независимые рендеры секретного флагмана BMW – хардкорного внедорожника, который разрабатывается под кодовым именем G74 (внутреннее название Project Rugged).

Новинка призвана стать прямым и самым грозным соперником легендарного Mercedes-Benz G-Class. Независимые дизайнеры, взяв за основу инсайдерские данные, визуализировали облик будущего баварского «проходимца».

Первая информация о том, что BMW может выпустить внедорожник, который станет флагманом баварской марки, появилась летом 2025 года. Причем это были слухи, которые распространило авторитетное издание «Automotive News», сославшееся на собственные источники внутри «БМВ», которые у него определенно есть. Причем в руководящем составе компании.

Тогда говорилось, что новый внедорожник баварского автопроизводителя начнут разрабатывать в конце года, а его официальная премьера состоится ориентировочно в 2029 году. Сборкой машины займется завод BMW в Штатах.

Рендер: REC Anything

Как может выглядеть новый внедорожник BMW G74, накануне показали цифровые художники студии «REC Anything». На их рендерах машина предстала в виде крупного вездехода, в оформлении экстерьера которого использовался фирменный стиль Neue Klasse, который станет прерогативой всех новых и обновленных моделей немецкого автопроизводителя.

За счет коробчатого силуэта пока существующая только в виртуальном мире машина выглядит брутально.

Никаких технических подробностей о том, что BMW собирается сделать «начинкой» этой модели, пока нет. Однако инсайдеры полагают, что внедорожник будет базироваться на усиленной платформе CLAR. Это будет не рамная конструкция, а кроссоверная (несущий кузов с подрамниками).

Рендер: REC Anything

Комплектовать аналог «Гелендвагена» от BMW, если верить слухам, планируют классическими двигателями внутреннего сгорания. Машине будет положена специальная подвеска с высоким клиренсом, а также специальное программное обеспечение системы полного привода, которые должны сделать ее ближе по внедорожным характеристикам к потенциальным оппонентам в лицах Mercedes G-Class и Land Rover Defender.

Интересно, но этот сегмент привлек не только BMW. Ранее на подобный внедорожник намекали в руководстве Audi. Правда, сроки премьеры такого автомобиля пока не раскрываются.