Новый монстр-внедорожник Audi Quattro покусится на «Гелендваген» и Land Rover Defender: изображения

Текст: Алиса Шашкова
Примерно две недели назад руководство Audi формально намекнуло на планы по выпуску нового внедорожника, который, по слухам, будет создаваться с оглядкой на легендарный Mercedes-Benz G-Class, а также Land Rover Defender.

Утверждалось, что речь может идти о рамной модели с высоким дорожным просветом и полноценным полным приводом. Пока все гадают на тему того, чего ждать от этой потенциально возможной модели, в интернете появились первые наброски того, как такой внедорожник может выглядеть.

Концепт-арт нового рамного внедорожника Audi

Автор изображений неизвестен, но по его мнению машина будет представлять собой подобие монстра-внедорожника с высоким кузовом, узкими фарами, компактной решеткой радиатора, прочными бамперами, широкими колесными арками, а также «зубастыми» покрышками.

В экспедиционных версиях машина может примерить продвинутый багажник на крыше с дополнительной светотехникой, а в качестве названия получить знаменитое имя Quattro, отсылающее к обозначению фирменной системы полного привода Audi.

Концепт-арт нового рамного внедорожника Audi

Выбор рамного шасси для этого проекта сейчас невелик. В распоряжении VW Group такая платформа используется в моделях Tera и Scout Traveler.

У этих автомобилей потенциальный конкурент «Гелендвагена» может унаследовать систему полного привода с блокировками дифференциалов спереди и сзади, а также, возможно, даже полностью электрический силовой агрегат с большим уровнем дальнобойности. 

Сроки реализации проекта нового рамного внедорожника Audi пока не раскрываются.

