Офис в дикой природе: как устроен экстремальный внедорожный кемпер After Dark

Фото: Summit Vans

Формат автомобильных домов переживает второе рождение. После 2019 года спрос на такие машины резко вырос, и внедорожные кемперы здесь не исключение.

Накануне австралийская компания Summit Vans представила свой очередной проект в этом сегменте, который привлек наше внимание своими необычными характеристиками.

Машина получила название After Dark и построена на базе полноприводного Mercedes-Benz Sprinter. Разработчики этой модели модернизировали подвеску автомобиля и усилили крепление амортизаторов, чтобы кемпер мог на высокой скорости преодолевать препятствия без риска получить повреждения.

Внесенные изменения в шасси увеличивают полную массу автодома с 4,1-тонны до 4,4-тонны, а за счет Bilstein B60 Summit (специальные амортизаторы, разработанные усилиями двух компаний), машина будет чувствовать себя отлично на любых дорожных покрытиях.

Дополняют оснащение кемпера стальная защита бампера спереди с креплением для лебедки, шноркель Bravo, а также багажник на крыше с солнечными панелями, тентом и наружным блоком кондиционера.

Фото: Summit Vans

Но самое главное создатели кемпера After Dark спрятали внутри автомобиля. Жилой отсек включает в себя светлое уютное пространство с открытой планировкой без перегородки, отделяющей кабину водителя от жилой зоны. Сиденья водителя и пассажира оснащены поворотными опорами, поэтому их можно разворачивать в обратную сторону.

Внутри отведено место под рабочее пространство для удаленщиков, позволяющее превратить машину в мобильный офис в дикой природе (за счет роутера Starlink). Есть кухонная зона с микроволновой печью, холодильником на 175-литров, мойкой из нержавеющей стали, переносной плитой и различными отсеками для хранения кухонной утвари.

Коллаж: Daily-Motor/Summit Vans

Напротив располагается ванная комната, где установлены компостный туалет, душ с лейкой и вешалки для одежды или снаряжения.

В импровизированной спальне размещена большая кровать и большое количество мест для хранения вещей. За питание бытовых приборов внутри отвечает литий-ионная батарея на 820 Ач и инвертор мощностью 3000 Вт.

За водоснабжение отвечает бак для чистой воды, помпа и отдельный бак для слива в него сточных вод. Таким образом, этот автодом вполне можно назвать действительно автономным.

Цена кемпера пока не называется, но многие другие модели Summit Vans, основанные на Mercedes-Benz Sprinter, стоят от 150 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей).

Кстати, недавно мы рассказывали о другом интересном проекте внедорожного кемпера на базе Mercedes-Sprinter. Проект получил название Greenlander Sherpa. Живые продажи такого автодома начнутся в 2027 году.