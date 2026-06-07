Соперник для Jimny: возрожденный внедорожник Daihatsu Rugger показан на рендерах

Рендер: Response

Легендарное имя продвинутых японских внедорожников Daihatsu Rugger, гремевшее в конце прошлого века, готово триумфально вернуться на мировой рынок. Вдохновившись колоссальным успехом Suzuki Jimny, дочерний бренд концерна Toyota всерьез задумался о создании собственного компактного вездехода. Независимые автомобильные художники опубликовали первые неофициальные рендеры грядущей новинки, демонстрирующие брутальный облик будущего соперника «Джимни».

Считалось, что преемник Rugger будет представлен еще в 2024 году, однако весной 2023-го разработка модели застопорилась из-за скандала, связанного с мошенничеством компании при сертификации ее машин во время краш-тестов и испытаний на вредные выбросы и топливную экономичность.

Если верить информации авторитетного японского журнала «Response», инженеры бюджетного суббренда Toyota вновь работают над этим проектом и хотят возродить его осенью 2027 года в качестве потенциального соперника 5-дверного Suzuki Jimny.

На компьютерной визуализации новый Daihatsu Rugger предстал в виде компактного, но при этом угловатого внедорожника. Машину наделили фарами с тройной светодиодной конструкцией, а также светодиодными дневными ходовыми огнями, расположенными сверху и снизу.

Дополнительно возрожденному Rugger достались защита днища и боковые подножки, а также широкие пластиковые накладки на колесных арках.

Рендер: Response

В салоне такие машины, по слухам, будут комплектоваться 9-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Одной из важных особенностей нового внедорожника Daihatsu, которая вряд ли позволит ему стать прямым оппонентом Suzuki Jimny, будет его платформа. Все дело в том, что машину собираются построить на «тележке» DNGA, которая не подразумевает использование рамного шасси.

Впрочем, за счет компактных размеров (длина может составить 3,4-метра, ширина – 1,5-метра, а колесная база 2,6-метра), а также высокой жесткости кузова на скручивание, 20-сантиметрового клиренса и системы полного привода новый Rugger сможет вольготно чувствовать себя не только на асфальте, чем не может похвастаться Jimny, но и на проселочных дорогах.

Приводить в движение его, скорее всего, будет 660-кубовый бензиновый мотор мощностью 54 или 64 лошадиные силы – максимальные показатели для сегмента кей-каров. В качестве трансмиссии может выступить вариатор D-CVT.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что возрожденный Daihatsu Rugger может получить гибридную систему e-Smart Hybrid, генерирующую электроэнергию с помощью ДВС, передавая ее на электродвигатель, а затем на колеса.

В случае использования такой силовой установки средний расход топлива машины может составить всего 5-литров на 100 километров, что станет заметным преимуществом перед Suzuki Jimny, который в 5-дверном кузове потребляет в среднем на 100 км пути от 7,4 до 8-литров.