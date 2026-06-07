Mitsubishi готовит хардкорную внедорожную версию кроссовера Outlander 

Фото: Mitsubishi

В апреле этого года Mitsubishi представила особый вариант пикапа L200/Triton, получивший название Rider. Речь шла о модели для австралийского рынка, отличающейся улучшенными внедорожными качествами.

А теперь, похоже, аналогичное исполнение может дебютировать в другом популярном автомобиле Mitsubishi, да еще и кроссовере. Им должен оказаться «паркетник» Outlander, которому улучшат его внедорожные качества.

Подробности о новом Mitsubishi Outlander Rider пока не приводятся, однако если провести параллель с пикапом L200/Triton, можно предположить, какие изменения ждут этот кроссовер с появлением новой модификации.

Напомним, L200/Triton Rider отличился внешне от предшественника уникальной радиаторной решеткой, расширенными колесными арками и прочными защитными накладками в грузовом отсеке. Кроме того, оснащение машины дополнили металлическими противоударными балками по бокам и эксклюзивными легкосплавными внедорожными колесами.

Технически автомобиль остался прежним, сохранив под капотом 2,4-литровую турбодизельную «четверку», развивающую максимальные 204 лошадиные силы. В связке с доработанной системой полного привода Super Select 4WD-II и внедорожной подвеской машина должна будет демонстрировать выдающиеся характеристики на бездорожье.

Скорее всего, Outlader последует тому же примеру, получив более прочный бампер, расширенные колесные арки и более «зубастые» внедорожные покрышки. Кроме них машину может ждать модернизированная подвеска и ряд улучшений, которые должны дебютировать в предстоящем Pajero нового поколения, что позитивным образом скажется на его проходимости.

Между тем, одновременно со спецверсией Outlander в Mitsubishi работают над полностью новым поколением этой модели. Его премьера, если верить слухам, состоится уже в 2027 году. В конце прошлого года мы рассказывали, что новый «Аутлендер» может оказаться воплощением концепт-кара Elevance, срисовав с него все самые необычные дизайнерские решения.