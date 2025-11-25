ДомойАвтоновости сегодняСледующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта Elevance

Следующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта Elevance

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия web 202601h1 1

Нынешний кроссовер Mitsubishi Outlander находится в строю на протяжении уже четырех лет. В начале этого года машина пережила обновление, но дизайнеры и инженеры «Митсу» уже работают над ее следующим поколением.

Намеки на новую генерацию «Аутлэндера» были сделаны еще в начале ноября, когда в Токио проходила выставка JMS-2025. 

На стенде Mitsubishi представили некий совершенно новый концепт-кар Elevance, который, если верить слухам, как раз и является предвестником следующего Outlander.

elevance fr
Концепт-кар Mitsubishi Elevance

Как пишут японские инсайдеры, прототип выглядел явно крупнее нынешнего «Аутлэндера», но это было связано с тем, что речь шла о шоу-каре.

В товарном варианте автомобиль примет более компактные габариты, которые окажутся сопоставимы с актуальным «Аутом», а также избавится от многих экстремальных дизайнерских решений, в том числе от камер, установленных вместо традиционных наружных зеркал.

elevance rr
Концепт-кар Mitsubishi Elevance

Намеки на будущее техническое оснащение можно также искать в проекте концепта Elevance. Тот, напомним, был заявлен исключительно как подзаряжаемый гибрид (PHEV). В арсенал машины вошло сразу 4 электрических мотора. 

Два из них интегрировали в передние колеса, а остальные разместили сзади. Будет ли эта схема расстановки электрических двигателей реализована в серийной модели пока неизвестно. 

Премьеру Mitsubishi Outlander следующей генерации ждут в 2027-2028 годах.

Фото:Mag-X, Mitsubishi

