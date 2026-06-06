Hyundai Avante/Elantra следующего поколения показали неофициально на новых качественных изображениях

Рендер: NYMammoth

Один из лидеров корейского сегмента компактных седанов Hyundai Avante, известный за пределами родного для себя рынка под именем Elantra, подходит к периоду, когда эта модель сменит генерацию. Продажи автомобиля постепенно падают, а в последние месяцы этот тренд ускорился: спрос на Avante в Корее упал в апреле на 22,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Студия дизайна «NYMammoth» сделала свой прогноз на тему изменений во внешности Avante/Elantra. И если верить их рендерам, перемены в случае с этой моделью будут носить кардинальный характер.

От оформления кузова машины ждут более угловатых линий, которые сменят плавный силуэт. Головная оптика снова будет иметь 2-уровневую конструкцию, но блоки дневных ходовых огней изменятся до неузнаваемости, получив форму в стиле бумерангов, а задние фонари получат конструкцию, состоящую из одной горизонтальной и двух вертикальных линий, образующих большую букву «H».

Рендер: NYMammoth

Дизайнеры Hyundai могут также перекроить бамперы своего компактного седана-бестселлера, придав им более строгий вид, а также утопить дверные ручки в кузов для улучшения аэродинамики и акустической картины в салоне.

Еще более крупные перемены ждут внутреннее убранство 4-дверки, где должен справить дебют большой планшетный экран информационно-развлекательной системы на базе Pleos Connect. Переделке, по слухам, также подвергнется передняя панель седана, его рулевое колесо, кресла и дверные карты.

Длина машины может вырасти до 4,8-метров, а колесная база достигнет почти 2,8-метров.

О двигателях Hyundai Avante/Elantra нового поколения официальной информации пока нет, но от агрегатной линейки этой модели, вероятно, можно ждать знакомых моторов. Это 1,6- и 2-литровые бензиновые ДВС, работающие как в своем классическом виде, так и в составе гибридных силовых установок. Привод, как и прежде, будет только передним, а связку двигателям составит безальтернативный 8-диапазонный робот с двумя сцеплениями.

Рендер: NYMammoth

В перспективе эта модель обзаведется «заряженной» модификацией с литерой «N», в которой мощность машины постараются довести до отметки более 300 лошадиных сил.

Основными конкурентами этого седана, как и прежде, окажутся родственный Kia K4, Honda Civic, Mazda 3 и Toyota Corolla.

Премьера нового Avante/Elantra должна состояться в 2027 году.

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