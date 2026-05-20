Hyundai выпустит новый бюджетный кроссовер, который окажется дешевле Creta

Корейский автопроизводитель Hyundai собирается включить в свою линейку SUV-моделей некий новый бюджетный кроссовер, который окажется доступнее бестселлера Creta.

Нынешняя линейка «паркетников» Hyundai включает в себя разнообразные модели: от самых компактных до полноразмерных. Но вскоре в этот широкий список окажется включен еще один SUV. Полноценных подробностей о нем пока нет, но известно, что это будет доступный вседорожник, который могут построить на платформе глобальной модели Bayon.

Пока продукт заявлен как индийский, но не исключено, что в конечном счете новый кроссовер Hyundai выйдет за пределы этого рынка.

В модельной линейке «Хендэ» новинка займет промежуточную позицию между моделями Venue и Creta, став чем-то вроде «золотой середины» для тех, кто ищет компактный автомобиль с высоким клиренсом за небольшие деньги.

Для этого кроссовера еще не определено официальное имя. В заводской документации проект проходит под индексом Bc4i. Индийские инсайдеры предполагают, что продавать такие «паркетники» будут с бензиновым атмосферным мотором, который сможет работать в том числе на сжатом природном газе (СПГ).

Компоновка салона и функциональность нового компактного вседорожника Hyundai могут во многом оказаться схожими с Creta. Ожидается, что машина будет оснащена рядом передовых технологий комфорта и помощи водителю, а ее дизайн повторит стиль глобальных моделей Bayon и Creta.

Hyundai продолжает делать ставку на доступные кроссоверы, поскольку именно этот сегмент остается самым массовым во многих странах, включая Индию и Россию. Новый SUV дешевле Creta может оказаться особенно востребованным среди покупателей, которым нужен практичный городской автомобиль с современным оснащением, но без переплаты за крупные размеры.

