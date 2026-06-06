Новый роскошный Toyota Century Coupe получит VIP-место для пассажира-интроверта

Фото: Toyota

В 2025 году на выставке «Японская мобильность» в Токио Toyota представила концепт-кар Century Coupe. Ожидается, что с выходом в продажу эта модель станет флагманом в модельном ряду компании и будет предлагать максимальный уровень роскоши.

Официальных подробностей о том, чего можно ждать от технического оснащения такого автомобиля, пока не так много, как хотелось бы. Но накануне об этом проекте снова заговорили японские СМИ, раскрывшие одну интересную деталь.

По информации инсайдеров, в новом Toyota Century Coupe могут реализовать необычную задумку в виде нестандартной компоновки сидений. За водительским креслом и рядом с ним не будет сидений, а единственным местом, предусмотренным для пассажира, станет отдельное VIP-кресло сзади слева, что сделает салон нового люксового купе «Тойоты» 2-местным.

VIP-сиденье будет отделено от водительского светлой шторкой и оснащено большим дисплеем и подставкой для ног.

Фото: Toyota

Скорее всего, в такой конфигурации продавать Century Coupe будут только в самых дорогих версиях, тогда как остальные модификации машины получат более традиционную 4-местную компоновку кресел.

В арсенал таких автомобилей должны войти: динамическое рулевое управление задними колесами, пневмоподвеска, активная система шумоподавления и многое другое.

В качестве силовой установки для нового купе премиального бренда «Century» может выступить гибридный силовой агрегат на базе мотора V8. Его мощность должна составить примерно 412 лошадиных сил. Кроме того, не исключается вариант, при котором автомобилю будет положена гибридная система, построенная вокруг двигателя V12.

Если эта информация подтвердится, то новый мотор станет первым со времен 5-литрового атмосферного 1GZ-FE на 280 лошадиных сил, использовавшегося во втором поколении оригинального седана Century. Впрочем, пока это лишь слухи, которые в Toyota не подтверждают, но и не опровергают.

Дебют серийной версии нового Toyota Century Coupe намечен на 2027 год, но конкретные сроки пока не называются. Что касается порядка цен, то машина точно окажется дороже одноименного кроссовера без приставки «Coupe», за который в Японии сейчас просят от 27 миллионов иен (12,4 млн. рублей).

Кстати, недавно мы сравнивали стоимость Toyota Century SUV на родине и в России. Оказалось, что у нас такие машины оценены более чем в 4 раза дороже. За них просят от 52,9 млн. рублей.