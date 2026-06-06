В Россию по параллельному импорту вернули лифтбек Skoda Superb

Фото: Skoda

Спрос на легковые автомобили в России заметно упал на фоне интереса к кроссоверам и внедорожникам, но это не значит, что такие машины больше никому не нужны. Причем даже когда речь идет не об отечественном автопроме и бюджетных моделях, а об иномарках D-класса.

Одним из представителей этого сегмента, где долго правили бал Toyota Camry, Kia K5 и Honda Accord, является лифтбек Skoda Superb. Машина (в своем современном виде) появилась на свет в начале 2000-х и с тех пор пользовалась высоким спросом не только в Европе, но и в России. Более того, такие машины собирали у нас на заводе в Калуге, но флагманская 4-дверка продержалась на конвейере недолго (с 2009 по 2011 год), после чего ее продолжили завозить в РФ из Европы.

Сегодня новые «Супербы» везут в Россию из Китая и Южной Кореи. Машины предлагаются в двух вариантах агрегатного оснащения: с 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач, а также с 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 265 «сил» и той же коробкой AMT. Причем есть даже одно предложение не лифтбека, а универсала этой модели.

Фото: Skoda

Самый доступный вариант автомобиля под заказ продают в Южно-Сахалинске. За машину, которую обещают привезти с южнокорейского авторынка, просят 2 миллиона 250 тысяч рублей. Дилер из Владивостока оценил аналогичный автомобиль, который доставят из Китая, в 2 миллиона 410 тысяч рублей.

Также заказать новый Superb сейчас можно в Санкт-Петербурге по цене от 2,6 до 3,1-миллиона рублей в зависимости от выбранной комплектации, в Перми за 3,4-миллиона рублей и в Екатеринбурге за 3,6-миллиона рублей.

Фото: Skoda

Самым дорогим на сегодняшний день предложением нового Skoda Superb в России является универсал из наличия. Машина, находящаяся на стоянке одного из крупных дилеров «Северной столицы», оценена в 7 миллионов 600 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в России по «серому» импорту начали ввозить новые универсалы Renault Kangoo. Цены на них стартуют от 3 миллионов 800 тысяч рублей.