Рестайлинговый Lexus RX на первых рендерах: у него может появиться версия на 600 л.с. 

Рендер: AutoYa

Lexus RX появился на экспортных рынках в 1998 году после того, как годом ранее его представили на родине в Японии. Как и Toyota Harrier, машина стала первооткрывателем сегмента премиальных кроссоверов.

Изначально автомобиль относился к компактному классу, но во второй генерации, дебютировавшей в 2003 году, переместился на ступеньку выше, войдя в сегмент среднеразмерных премиальных SUV, где все это время с переменным успехом пытается конкурировать с BMW X5 и другими вседорожниками аналогичных размеров.

Начиная с весны 2021 года Lexus RX продают в пятом поколении, которое обладает кардинально иным внешним обликом по сравнению с предшественником и построено на модульной платформе TNGA-K.

Продажи этой модели на ключевом для нее рынке (в Штатах) идут более чем хорошо. Только за первый квартал объем реализации кроссовера вырос на 19%, превысив отметку в 29 тысяч проданных единиц. Естественно, когда все идет хорошо, шансы на то, что Lexus внесет большие коррективы в обновленную версию этого кроссовера, минимальны.

Рендер: AutoYa

Пофантазировать на этот счет накануне взялся цифровой художник с ником «AutoYa», опубликовавший серию рендерных изображений рестайлингового Lexus RX, который должен дебютировать, по слухам, в 2027 году.

На виртуальной визуализации кроссовер, к сожалению, показали только с одного ракурса, но зато не забыли о его внутреннем убранстве.

Снаружи, судя по рендерам, обновленный RX может удивить точечными переменами в экстерьере, которые, скорее всего, сведутся к слегка иному оформлению головной и задней светотехники, а также к незначительной переделке бамперов.

Рендер: AutoYa

Куда более крупная модернизация может ждать салон кроссовера, где, по слухам, ряд дизайнерских решений будет скопирован с новейшего седана ES и свежей электрической трехрядной SUV-модели с индексом TZ.

Насколько эти изображения окажутся соответствующими реальности, станет известно только ближе к следующему году, когда такой автомобиль будет представлен официально.

Ранее мы рассказывали о том, что с рестайлингом Lexus может внедрить в RX новую модификацию Morizo RR, отличающуюся увеличенной производительностью (аналог BMW X5 M).

В ее основу может лечь существующий пока лишь в виде концепта 2-литровый мотор Toyota G20E, которому составит пару турбонаддув и гибридный довесок. Максимальная мощность такой системы может составить ни много ни мало 600 лошадиных сил.