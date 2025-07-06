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Новый Lexus RX сменит дизайн и станет самым мощным кроссовером компании в истории

Текст: Алексей Шмидт
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Текущее поколение флагманского кроссовера Lexus RX появилось в конце 2022 года и вскоре ожидает планового рестайлинга. Несмотря на статус промежуточного обновления модернизация должна оказаться существенной.

Недавно состоялась премьера свежей генерации седана Lexus ES, который сменил дизайнерскую философию. Ожидается, что по тому же пути пойдет и новый RX.

На днях цифровые художники студии «Digimods Design» подготовили первые неофициальные рендеры нового Lexus RX, на которых машина пережила эволюционные перемены в экстерьере.

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Новый Lexus RX (неофициальный рендер)

Судя по изображениям, в модернизированной версии популярный кроссовер Lexus примерит концепцию дизайна Clean Tech x Elegance, получив более обтекаемую и спортивную форму кузова.

Фирменные элементы в виде веретена и стреловидные дневные ходовые огни останутся в повестке, но общий силуэт машины немного изменится за счет ниспадающего капота, новых фар отсутствия верхней решетки радиатора и другого бампера. 

В салоне новый RX может приобрести увеличенную до 12,3-дюймов цифровую комбинацию приборов, а также удивить улучшенной шумоизоляцией.

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Новый Lexus RX (неофициальный рендер)

Механическая составляющая машины, скорее всего, не изменится, сохранив турбогибридные и подключаемые гибридные силовые установки. А вот чего раньше не было у RX, так это заряженной «модификации», которая может появиться с рестайлингом.

Японские СМИ пишут, что Lexus разрабатывает версию RX Morizo RR с высокими эксплуатационным характеристиками, которая будет использовать недавно созданный в виде концепта 2-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом в сочетании с гибридной технологией.

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Новый 2-литровый мотор Toyota G20E

Ожидается, что он обеспечит кроссоверу общую эффективность в 600 лошадиных сил, сопоставимую с отдачей некоторых суперкаров, сделав RX самым мощным представителем сегмента SUV в истории.

Премьера модернизированного кроссовера запланирована на 2026 год.

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Фото:Digimods Design, Toyota

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