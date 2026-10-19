Информацию о кроссовере Lexus UX удалили с японского сайта компании: новое поколение ждут в 2027 году

Lexus завершает выпуск компактного кроссовера UX на японском рынке. Информация о модели исчезла с официального сайта марки, а сроки появления преемника пока не объявлены. Японские СМИ ждут, что новое поколение автомобиля представят в конце 2027 года.

Lexus UX дебютировал в 2018 году и стал самой компактной моделью марки в сегменте городских кроссоверов. Автомобиль предлагался с гибридными силовыми установками, а позднее получил обновленную версию UX 300h. Перед завершением выпуска для японского рынка подготовили специальную версию с уникальным оформлением экстерьера и салона.

В следующем поколении, которое могут представить уже в следующем году, UX должен перебраться на платформу, родственную архитектуре нового Toyota C-HR для европейского рынка. Потенциальные размеры кроссовера составят 4500 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1600 мм в высоту. Колесная база может достигнуть 2700 мм, что сделает автомобиль немного крупнее нынешней модели.

Неофициальный цифровой рендеринг нового Lexus UX (2027)

Внешность новинки, как ожидается, изменится в соответствии со свежим дизайнерским направлением Lexus. Кроссовер может получить более выраженные колесные арки, мускулистые боковины и динамичный силуэт.

В салоне, по прогнозам, может появиться обновленная компоновка дисплеев с цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и центральным сенсорным экраном аналогичного размера. Также можно рассчитывать на внедрение современной операционной системы Arene OS, которая уже используется в новых моделях Toyota.

Линейка двигателей машины, по слухам, будет включать гибридную установку на базе нового бензинового двигателя объемом 1,5 литра. Также ожидается подключаемая гибридная версия PHEV. Суммарная мощность разных модификаций может составить от 220 до 320 л.с., но конкретные цифры пока не называются.

Накануне Дейли-Мотор раскрыл подробности о грядущем рестайлинге старшего кроссовера Lexus RX, который вместе с обновлением может приобрести высокопроизводительную модификацию мощностью около 600 лошадиных сил.