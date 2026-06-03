Компакт-кроссовер Honda Vezel следующего поколения появится в 2028 году: новые концепт-арты

Рендер: Goo-net

Актуальный компакт-кроссовер Honda Vezel был представлен в 2021 году. Машина известна в Европе под альтернативным названием – HR-V. В середине мая «Хонда» провела пресс-конференцию, на которой подтвердила запуск новой генерации Vezel. Такой кроссовер появится в 2028 году. Накануне в сети раскрыли технические подробности об этом проекте, а также показали, как такой «паркетник» будет выглядеть.

Авторы рендеров, выпущенных на японском сайте «Goo-net», примерили новый внешний облик, но с оглядкой на предшественника. Пока существующему лишь виртуально кроссоверу достались новые узкие фары, обрамленные полосой дневных ходовых огней, более узкая решетка радиатора (но с теми же характерными горизонтальными ламелями, что и раньше), а также перелицованный бампер.

Боковины кузова, если верить неофициальным изображениям, хоть и незначительно, но изменятся. К примеру, поменяются выштамповки дверей и дизайн колесных дисков, но дверные ручки сзади, как и прежде, будут спрятаны в стойках кузова.

Рендер: Goo-net

В проекте нового поколения Vezel руководство Honda собирается полностью переработать платформу этой модели, включая ее шасси. В качестве силовой установки для машины должна выступить улучшенная версия гибридной системы e:HEV.

За счет изменений, внесенных в «тележку» кроссовера, его вместимость заметно улучшится, в том числе в багажном отсеке. Одним из главных факторов в этом станет отказ от нынешней механической системы полного привода, в которой карданный вал неизбежно приводит к выступанию пола.

В новом поколении Honda Vezel получит электрическую систему 4WD, которая будет приводить в движение задние колеса с помощью отдельного электромотора. Устранение карданного вала под днищем сделает пол кроссовера плоским, увеличив пространство для ног задних пассажиров.

Что касается ходовых характеристик, то новинка «Хонды» должна прибавить с точки зрения динамики разгона (в том числе благодаря отдельному электрическому двигателю на задней оси мощностью 50 кВт).

На японском авторынке конкурировать следующая генерация кроссовера Vezel будет с теми же моделями, что и раньше: Nissan Kicks, Toyota Corolla и Yaris Cross, а также Subaru Crosstrek.

В конце мая в открытом доступе публиковалось альтернативное видение дизайна нового поколения Honda Vezel, в котором этот автомобиль отличался от нынешней генерации радикальнее.