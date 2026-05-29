Кроссовер Honda Vezel следующего поколения показали на качественных изображениях

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

В середине мая Honda опубликовала обновленный бизнес-план на 2026 год, в котором обозначила сроки запуска нового поколения популярного кроссовера Vezel. Машина должна пройти через крупную модернизацию спустя 7 лет с момента премьеры актуальной генерации и появиться на свет в 2028 году.

Накануне в сети появились первые рендерные изображения такого автомобиля. И, судя по ним, новому Vezel достанется совершенно другое оформление как передней части кузова, так и кормы.

В экстерьере кроссовера дизайнеры Honda могут задействовать новый фирменный стиль марки, но уникализированный специально для этой модели.

На неофициальных изображениях этой модели, подготовленных независимыми художниками, Vezel предстал с по-новому выглядящей головной оптикой с бумерангообразными дневными ходовыми огнями, перелицованной четырехугольной решеткой радиатора, перевернутой в сравнении с предшественницей, а также новыми бамперами и другими задними фонарями.

Задние ручки дверей будут по-прежнему скрыты в стойках кузова, а над колесными арками сохранятся характерные полукруглые выштамповки и пластиковые накладки для защиты ЛКП от царапин.

При этом крыша кроссовера может получить более характерный скос, что сделает кузов похожим на кросс-купе, а не на традиционный SUV.

Одним из главных новшеств проекта третьего поколения Honda Vezel должна стать электрификация. Инсайдеры сообщают, что машина может полностью перейти на гибридную силовую установку e:HEV, избавившись от бензинового ДВС без связанного с ним электромотора.

В основу новой бензиново-электрической системы может войти 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, мощность которого пока неизвестна.

Привод, как и прежде, можно будет выбирать между передним или полным. Но вариант 4WD получит новую электрическую систему, которая улучшит работу машины на бездорожье и разгон.

Еще одной потенциальной обновкой следующего Vezel должна стать технология работы коробки передач под названием S+Shift, которая ранее дебютировала в спортивном купе Prelude. Электрическая бесступенчатая трансмиссия имитирует спортивные переключения, даже если их нет, давая водителю ощущения более динамичной езды.

Правда, все эти нововведения окажут большое влияние на потенциальную цену такого кроссовера (особенно электрификация). По предварительным оценкам, в новом поколении Honda Vezel может подорожать примерно на 150 – 200 тысяч иен, что эквивалентно суммам в 65 – 90 тысяч рублей соответственно.