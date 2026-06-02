Дизайнер Ferrari создал секретную версию для султана Брунея: о ней узнали только недавно

Фото: архив Энрико Фумиа

В 2024 году в открытом доступе появились фотографии коллекции автомобилей 29-го султана Брунея. В числе машин, которые ей принадлежали, были редкие McLaren F1, Bentley, Porsche, Bugatti и Lamborghini. Но, как оказалось, среди них также значилась особая Ferrari F90, о существовании которой в Маранелло долгое время никто не знал.

Историей об этом поделился дизайнер Энрико Фумиа, который работал в Pininfarina в 80-е, когда компания достигла пика своего партнерства с Ferrari. Он получил заказ от брата султана Брунея, который обратился к Pininfarina через сингапурского импортера. Заказать эксклюзивный суперкар у этой итальянской компании было непросто, но еще сложнее было удержать это в секрете от представителей Ferrari.

Утверждается, что Pininfarina согласилась только из-за того, что брунейская королевская семья предложила ей баснословную сумму денег.

Фото: архив Энрико Фумиа

Для машины выбрали название Ferrari F90. Проект начинался с одной машины, но впоследствии разросся до шести единиц, поэтому еще удивительнее, как его так долго удавалось держать в тайне в условиях частых испытаний.

По словам Фумиа, им приходилось обкатывать F90 по ночам и маскировать кузов, избавляясь от эмблем с гарцующим жеребцом.

Проект удалось сохранить под завесой тайны вплоть до 2002 года, когда в интернет утекли первые фотографии F90, стоящего в гараже принца. Однако сама Ferrari официально признала существование такого автомобиля только в 2005-м, поскольку узнала о нем так же, как и все – относительно недавно.

Фото: архив Энрико Фумиа

Можно было предположить, что руководство «Скудерии» было в ярости, однако, по словам экс-дизайнера Pininfarina Энрико Фумиа, его реакция оказалась нейтральной.

Где сейчас находится Ferrari F90, неясно, но, скорее всего, он по-прежнему остается в среди обширной коллекции королевской семьи. Та, напомним, оценивается сегодня в 7 миллиардов 800 тысяч долларов и состоит из порядка 7 тысяч машин, но точное их количество до сих пор неизвестно.