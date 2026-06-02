Большой кроссовер Lexus TX – конкурент BMW X7 показан на концепт-артах в рестайлинг-версии

Рендер: AutoYa

Большой кроссовер Lexus TX дебютировал в 2023 году, став роскошным аналогом американского Toyota Grand Highlander. С тех пор 5,1-метровый вседорожник успел добраться до российского авторынка, где сейчас его продают по ценам от 11 миллионов 667 тысяч до 13 миллионов 300 тысяч рублей.

С момента премьеры этой модели прошло почти 3 года, а это значит, что инженерами Lexus уже может готовиться обновленная версия TX. Как она будет выглядеть, предположили цифровые художники портала «AutoYa».

В серии рендеров, на которых флагманский вседорожник «Лексус» показан без камуфляжа, можно обратить внимание на перекроенные фары, которые сменили внутренний светодиодный рисунок на практически противоположный в сравнении с предшественником, а также новую радиаторную решетку, верхнюю часть которой может занять пластиковая заглушка.

Новый вид передней части кузова обновленного TX должен также придать перелицованный бампер и основные блоки фар квадратной формы, расположенные под ДХО.

Куда более глобальные перемены могут ждать внутреннее убранство этого кроссовера. На рендерах салон рестайлингового TX оснащен новой передней панелью, более крупной цифровой комбинацией приборов и увеличенным экраном информационно-развлекательной системы с более тонкими рамками и новым ПО на базе Arene OS.

Крупных технологических новшеств в проекте нового Lexus TX ждать не стоит. Сейчас этот большой кроссовер, конкурирующий с BMW X7, комплектуется 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 275 л. с., гибридной силовой установкой на базе этого же ДВС на 366 «сил», а также плагин-гибридной системой, основанной на 3,5-литровом V6 (мощностью до 412 лошадиных сил).

Список трансмиссий в зависимости от версии включает в себя: электромеханический вариатор eСVT, положенный PHEV-варианту, а также 6- и 8-скоростные АКПП.

Накануне мы рассказывали о проекте рестайлинга еще одного важного кроссовера в линейке Lexus – модели NX. Его премьера, по слухам, состоится весной следующего года, то есть практически в одно и то же время с обновленным вседорожником TX.