Обновленный Lexus NX показан на качественных изображениях

Компактный кроссовер Lexus NX появился в 2013 году, став компактным и более доступным аналогом модели RX. В нынешнем поколении этот «паркетник» представлен с 2021 года и сейчас достиг середины жизненного цикла в этой генерации, поэтому в ближайшее время машину ждет рестайлинг. Ожидается, что NX пройдет через обновление уже весной 2027 года.

Несмотря на статус рестайлинга, модернизация сулит этому компактному кроссоверу одно из крупных изменений в его истории. Улучшения затронут не только «косметику», но и силовой агрегат, и даже конструкцию кузова.

Японский журнал «Goo-net» выложил в сеть первый рендер нового Lexus NX 2027. Судя по нему, машина примерит новые бамперы спереди и сзади, другие фары, пересекающиеся по дизайну со свежим ES, а также множество мотивов, заимствованных у концепта LF-ZC. Внутренний рисунок решетки радиатора может измениться, но сама форма «гриля» останется прежней.

Одним из главных новшеств в проекте нового NX, о котором пишут японские инсайдеры, является существенная модернизация версии этой модели с подключаемой гибридной системой. Актуальный PHEV-вариант машины переберется с нынешней бензиново-электрической системы на абсолютно новую, которую недавно получил свежий Toyota RAV4.

Она обеспечивает высочайшую энергоэффективность и использует недавно разработанную высокоемкую литий-ионную батарею со значительно улучшенной емкостью. Кроме того, благодаря использованию полупроводников SiC (карбида кремния) в блоке управления питанием (PCU), который минимизирует потери мощности, максимальная производительность системы достигает впечатляющих 242 кВт (329 л.с.).

С ней владельцы новых Lexus NX смогут рассчитывать на более мощное ускорение, а также на увеличение запаса хода на электротяге с нынешних 95 км до впечатляющих 150 км. По сути, для городских поездок машину можно будет использовать как полноценный электромобиль, не задействуя ДВС, что позитивным образом скажется на расходах на топливо.

В случае отключения электроэнергии или другой чрезвычайной ситуации автомобиль может использоваться в качестве жизненно важного источника питания.

Выбор «Режима высоковольтного питания» позволит автомобилю обеспечивать электропитание в течение приблизительно 6,5 дней при полностью заряженном аккумуляторе и полном баке бензина, с непрерывной выходной мощностью 400 Вт, что эквивалентно среднему потреблению электроэнергии домохозяйством.

Следом за Lexus NX рестайлинг должен будет пережить его старший брат RX. Его премьера, по слухам, может также состояться в следующем году.