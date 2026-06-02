Новая Mitsubishi Delica D:6 получит мощную гибридную установку PHEV и премиальный салон

На прошлой неделе Mitsubishi рассекретила план по выпуску новых моделей в период с 2026 по 2031 финансовый год. В официальных слайдах, размещенных японским автопроизводителем, фигурировал некий высокий минивэн, который стоял в один ряд с новым поколением внедорожника Pajero и визуально по высоте даже превосходил этот флагманский SUV компании.

Судя по всему, машиной, показанной под черным покрывалом, является кросс-минивэн Delica D:6. Его официального анонса пока не было, но в 2023 году Mitsubishi представила концептуального предвестника этой популярной модели под названием D:X Concept, намекавшего на скорую крупную модернизацию актуальной «Делики».

По информации, раскрытой японским порталом «Goo-net», новый Mitsubishi Delica D:6 действительно находится в разработке. Более того, такой автомобиль может увидеть свет и появиться в продаже в 2028 году.

Инсайдеры сообщают, что кросс-минивэн будет базироваться на платформе кроссовера Outlander следующего поколения и получит под капот подключаемую гибридную систему PHEV. Альтернативным выбором для него (вероятно, для начальных комплектаций) станет 2,4-литровый турбодизельный мотор, заимствованный у пикапа L200/Triton, который придет на смену нынешнему 2,2-литровому «тяжелотопливному» агрегату.

Никаких официальных сведений о том, чего ждать от внешности новой «Делики», пока нет. Более того, такие машины еще даже не выехали на тестовые испытания, поэтому ориентироваться можно лишь на спекуляции независимых дизайнеров.

По одной из их версий (заглавное изображение), Delica шестого поколения будет частично повторять дизайн своего предшественника, но с более современными визуальными решениями и отсылками к шоу-кару D:X Concept образца трехлетней давности.

В новой итерации эта модель может преобразиться в том числе с точки зрения оснащения и должна прибавить с точки зрения внутренней компоновки, качества материалов отделки и набора опций. От машины ждут также прибавки в размерах, что должно передвинуть ее в класс более дорогих минивэнов, таких как Nissan Elgrand и Toyota Alphard.

Но до тех пор продавать «Делику» будут в нынешнем ее варианте, который, кстати, продолжает пользоваться высокой популярностью в России даже несмотря на проблемы с вывозом таких машин из Японии (из-за ограничений на максимальный рабочий объем двигателя).

Минивэн входит в список самых популярных автомобилей параллельного импорта. За новые машины 2026 года выпуска, которые везут под заказ из Японии, наши дилеры сегодня просят от 3,7 до 4,5-миллионов рублей.