Дизайнеры показали внешность возрожденного Mitsubishi Pajero на основе официального тизера

На прошлой неделе компания Mitsubishi рассекретила план по развитию своей модельной линейки до конца десятилетия, а также наконец-то подтвердила выход нового поколения внедорожника Pajero. SUV-флагман японской марки вернется уже в этом году. Его премьеру наметили на осень.

А пока все пытаются предугадать, как будет выглядеть такой автомобиль. Первые намеки на его дизайн были даны шпионскими фотографиями прототипов, но на днях японцы поделились первым тизером этой модели. Взяв всю эту визуальную информацию за основу один из местных независимых дизайнеров подготовил рендер полностью нового Mitsubishi Pajero, на котором машину можно рассмотреть во всей красе.

История Pajero началась в далеком 1982 году. Автомобили второго и третьего поколения появились в 1991 и 1999 годах соответственно. Mitsubishi представила автомобиль четвертого поколения на Парижском автосалоне 2006 года. Внедорожник получил обновление в 2015 году, а четыре года спустя был снят с производства в Японии.

Изображение «Паджеро» следующего поколения мы обнаружили на одном из профильных японских форумов, где общаются владельцы таких внедорожников предыдущих генераций.

Судя по тому, что все уже могли наблюдать на шпионских фото и свежем тизере, рендер кажется максимально реалистичным и приближенным к тому, как в итоге будет выглядеть серийный автомобиль.

Одним из главных нововведений в этом проекте станет совершенно новая фирменная светотехника, ДХО которой занимают всю переднюю часть машины. Прямоугольную решетку радиатора внедорожник скопирует с соплатформенного пикапа L200/Triton, а на переднем бампере может обзавестись большой выгравированной надписью с названием модели.

Готовящийся к премьере Mitsubishi Pajero является частью будущей дорожной карты японского автопроизводителя, в которую войдут сразу 13 новых моделей. В период с 2026 по 2031 финансовые годы компания собирается заметно расширить свою модельную линейку автомобилями с разными типами кузовов: от компактных кроссоверов до внедорожников, минивэнов и пикапов.

Выпуском нового «Паджеро» будет заниматься завод в Таиланде, а не в Японии, откуда машину собираются экспортировать на другие рынки.

Технические характеристики этой модели сейчас засекречены, но, учитывая очевидное родство с пикапом L200/Triton, внедорожник может унаследовать у своего утилитарного брата 2,4-литровый дизельный мотор с двойным турбонаддувом, а также его 6- или 8-скоростную автоматическую коробку передач и систему постоянного полного привода 4×4.

Кстати, на фоне анонса возрождения классического Mitsubishi Pajero возобновились слухи о возможном запуске его младшего брата Pajero Mini. Как может выглядеть такой автомобиль мы рассказывали недавно в нашем большом материале.