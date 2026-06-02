Иномарка дешевле Lada Vesta SW Cross: кросс-хэтчбек Toyota Yaris L оценили в России в 1,79 млн рублей

Фото: Toyota

На российском автомобильном рынке развернулась скрытая конкуренция между отечественным флагманом и альтернативным импортом из-за границы.

Независимые импортеры начали предлагать в РФ пятидверные хэтчбеки Toyota Yaris L (модификация XP150, выпускаемая на совместном предприятии GAC-Toyota в Китае). Это автомобили, по формату напоминающие отечественные Lada Vesta SW Cross. Daily-Motor сравнил стоимость двух этих моделей. Как ни странно, ценовое преимущество сложилось не в пользу российской 5-дверки.

Toyota Yaris L представляет собой удлиненную версию хэтчбека Yaris для рынка «Поднебесной», у которой есть кросс-модификация с приставкой «X».

Фото: Toyota

В Россию привезли как раз последнюю. Ее отличие от простого Yaris L заключается в собственном пластиковом обвесе по периметру кузова, укороченном задним бампере, а также увеличенном клиренсе. Как и в случае с Lada Vesta SW Cross, полного привода у «растянутого» кросс-Яриса нет ни в одной комплектации.

Японская 5-дверка, собираемая в Китае, заметно уступает российскому универсалу в габаритах. Длина Toyota Yaris L составляет 4,2-метра против 4,4-метра у Lada Vesta SW.

Под ее капотом установлен проверенный временем атмосферный бензиновый мотор Toyota 7NR-FE, выдающий 112 лошадиных сил мощности. Ассистентом для него выступает вариатор CVT.

Новые Toyota Yaris L сегодня предлагает привезти по предзаказу один крупный «серый» дилер из Набережных Челнов (Республика Татарстан). Стоимость машины под ключ со всеми расходами и доставкой до любого города, согласно его объявлению, размещенному в крупном отечественном классифайде, составляет 1 миллион 790 тысяч рублей.

Фото: Toyota

Для сравнения, РРЦ на новые Lada Vesta SW Cross в России сейчас равна 1 миллиону 912 тысячам рублей. Таким образом, Toyota Yaris L выходит дешевле, чем его потенциальный российский конкурент примерно на 122 тысячи рублей.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в РФ массово продают удлиненную версию еще одного японского автомобиля-бестселлера – Suzuki Jimny. Наши аналитики насчитали свыше 20 предложений о продаже таких машин в России 2026 года выпуска с широкой географией (от Омска до Казани). Стоимость этих автомобилей стартует с отметки в 2,2 миллиона рублей и доходит до 4,6-миллионов рублей.