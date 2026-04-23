Растянутый Suzuki Jimny, ставший JDM-хитом, массово продают в России

Текст: Алиса Шашкова
5-дверную версию популярного рамного внедорожника Suzuki привезли в РФ

Год назад 5-дверный Suzuki Jimny стартовал в родной Японии с невероятным спросом, который заставил компанию остановить прием заказов на этот автомобиль на год. Недавно продажи машины возобновились, но ведутся лотерейным способом, чтобы не превысить установленную квоту. 

Зато проблем с пятидверными «Джимни» в России сейчас нет. Как выяснила редакция нашего издания, на сегодняшний день на российском рынке представлено свыше 20 предложений по продаже новых 5-дверных Suzuki Jimny 2026 года выпуска.

Как ни странно, далеко не все автомобили предлагаются во Владивостоке. «Растянутые» внедорожники «Джимни» можно найти также в Омске, Казани, Новосибирске и Самаре.

Во всех случаях речь идет о машинах с одинаковым оснащением, в которое входит классический бензиновый полуторалитровый атмосферный мотор, развивающий 105 лошадиных сил. В паре с ним может трудиться как механическая коробка передач, так и автоматическая. 

Самыми доступными вариантами таких внедорожников являются JDM-машины (автомобили для внутреннего рынка Японии с правым рулем), но в продаже также есть и леворульные варианты 5-дверных Jimny, предназначенные для других стран (в том числе для Китая).

Порядок цен на такие внедорожники выглядит следующим образом. Самые доступные машины предлагаются под заказ из Японии с доставкой во Владивосток по ценам от 2,3 миллиона рублей. Что касается «живых» экземпляров, уже завезенных в страну, то по ним цена может доходить до 4,2 миллиона рублей.

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Напомним, пятидверный Suzuki Jimny отличается от обычного трехдверного варианта увеличенной длиной и колесной базой на 300–340 мм, что позволило не только интегрировать в кузов две дополнительные двери, но и сделать пребывание задних пассажиров внутри внедорожника более комфортным за счет значительного увеличения свободного пространства для ног.

Фото:Suzuki

