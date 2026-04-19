Рестайлинг Lexus RX: изображения и подробности

Текст: Ростислав Архипов
Рендер: AutoYa

Текущее поколение флагманского кроссовера Lexus RX продается с конца 2022 года. Японские СМИ утверждают, что эту популярную модель премиального суббренда Toyota ждет промежуточная модернизация. Рестайлинг внесет коррективы в экстерьер машины и добавит в ее оснащение больше функций.

На днях в интернете появились первые рендеры дизайна обновленного Lexus RX, на которых машина предстала с переработанной передней частью кузова.

Оформление «передка» кроссовера выполнено в стиле свежего Lexus RX с таким же большим количеством окрашенных в цвет кузова панелей, а также горизонтальной радиаторной решеткой и раздельными фарами по краям.

Знаменитые дневные ходовые огни в форме бумерангов расположатся сверху, а основные блоки фар окажутся интегрированы в вертикальные воздухозаборники.

Рендер: AutoYa

Главными изменениями сзади станут установка нового сквозного блока фонарей и небольшая коррекция бампера.

Помимо незначительных перемен в экстерьере рестайлинг RX обещает этому кроссоверу небольшую переделку интерьера, где появится недавно разработанная инженерами «Тойота» мультимедийная система Arene OS.

Она призвана быстрее и проще интегрировать в систему новые функции, а также осовременить информационно-развлекательные приложения автомобиля. Кроме того, в интерьере появится новый вариант цвета – «ореховый».

Никакие технические перемены в новом Lexus RX предусмотрены, вероятно, не будут. Машина сохранит актуальную моторную гамму и список трансмиссий неизменными.

Ростислав Архипов
Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

